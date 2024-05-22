Colendi, 700 milyon dolar değerleme ile 65 milyon dolarlık yatırım aldı

Bloomberg'in haberine göre söz konusu olan tur, Citigroup’un girişim sermayesi kolu Citi Ventures’ın da aralarında bulunduğu bir grup yatırımcı tarafından gerçekleştirildi.

Colendi’nin kurucu ortağı ve CEO’su Bülent Tekmen, bu turda Citi Ventures’ın yanı sıra Migros, Sepil Ventures, Re-Pie Asset Management, Finberg ve Hedef Holding gibi önemli isimlerin katıldığını belirtti. Tekmen, mevcut yatırımcıların da bu turda yer aldığını açıkladı.

Tekmen, “Yoğun talep gören Seri B turu ile Colendi Bank’ın kurulması için gerekli yatırım toplandı” dedi.

Ayrıca, firmanın İstanbul ve Londra’da çifte kotasyon hedeflediğini ve 2026 yılına kadar halka arz için hazır olmayı planladığını ifade etti. Tekmen, mart ayında başlatılan yeni bir finansman turu ile bu yıl sonuna kadar 150 milyon doların üzerinde fon toplanmasının hedeflendiğini ve turun tamamlanmasıyla Colendi’nin değerinin 1 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Hedef, 1 milyar kullanıcı

Colendi, Türkiye’de 17 milyon kullanıcıya hizmet veriyor ve bu rakamı 1 milyar kullanıcıya çıkarmayı hedefliyor. Şirket, bu hedefe ulaşmak için Pakistan ve Endonezya gibi büyük nüfuslu gelişmekte olan pazarlara genişlemeyi planlıyor.