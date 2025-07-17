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Adres Patent Genel Müdürü Akbulut: Gıda tarifi patentlerinde yüzdelik hesap odak noktası olmalı

Gıdanın öneminin her geçen gün artması, bu alandaki patent başvurularının önemini de arttırıyor. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, yapılan patent başvurularında odaklanılması gereken konunun gramaj değil yüzdelik hesaplamalar olduğunun altını çizdi.

Haber Merkezi
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Adres Patent Genel Müdürü Akbulut: Gıda tarifi patentlerinde yüzdelik hesap odak noktası olmalı
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Felaketler ve savaşlarda ilk akla gelen unsurların başında yer alan gıda, birçok ülke arz güvenliğinde kendi kendine yetebilmenin en önemli şartlarından birisini oluşturuyor. Formülasyonlar ve karışımlar başta olmak üzere gıda endüstrisindeki yelpazenin her geçen gün genişlemesi patent başvurularında da kendisini göstermiş durumda.

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, gıda alanında yapılan patent başvurularının globalde 1 milyona dayandığının altını çizerek, Türkiye’de ise bu rakamın 9 bin bandında olduğunu söyledi. Yapılan patent başvuruların tescillenebilmesi için sanayiye uygulanabilir, yeni ve buluş basamağı içeren gıda formülasyonları ve yenilikçi gıda yöntemlerinden oluşması gerektiğine vurgu yapan Akbulut, “Gıda alanında oluşturulan yeni formülasyonlar, gıdaların içeriğinde yer alan ürünlerin reçeteleri, alternatif gıdalar, besinlerin değerini arttıran yöntemler, gıdaların işlenmesindeki yeni yöntemler patent başvurularında tercih ediliyor, bu alanda en çok başvuru yapılan alt grup ise, sağlıklı yiyecekler ile yapılan yeni kombinasyonlarından oluşmaktadır.” Dedi.

Tecrübeli vekillerle çalışmalı

Gıda patent başvurularının hazırlanmasında mutlaka bir vekil ile çalışılması gerektiğine dikkat çeken Akbulut, “Çünkü ilerlenecek dosyada tam olarak nerenin korunması gerektiği, alanın daraltılıp genişletilmesi veya formül aralığındaki kapsamı genişletici yöntemler ancak bir patent vekilinin tecrübesi sayesinde doğru şekilde belirlenebilir. Patent vekiliyle çalışmak hem zaman hem de maliyet yönünden başvuru sahiplerine avantaj sağlıyor” diye konuştu. Bazı gıda patentlerinin yemek tarifinden öteye gidemediğini ve gramajlar korunarak dosyalar hazırlandığını ifade eden Akbulut, “odaklanılması gereken kısım gramaj değil, yüzdelik hesaplamalardır. Maalesef tecrübesiz vekiller tarafından ve kendi başına başvuru yapan müvekkiller bu işin sonunda mağdur olmaktadır. Çünkü kullanılan gramaj tescil bile alsa, sadece yazılan gramı koruyup bunun dışında malzemeler arttırılıp/azaltılarak gerekli koruma kapsamına sahip olamamaktadır. Bu şekilde Türk Patente yapılan birçok doğru olmayan başvuru bulunuyor” şeklinde konuştu.

“Gıda ürünlerinin içerikleri faydalı model ile korunmaz algısı yanlış bir yönlendirmedir”

Birçok patent ve marka vekilinin gıda ürünleri için yöntem patentine başvuru yaptığına vurgu yapan Akbulut sözlerine şöyle devam etti: “Ancak burada buluş basamağı içermeyen dosyalarda eğer yenilik mümkünse, yönteme hiç girmeden yüzdelik oranlara ‘faydalı model’ başvurusu yapılabilmektedir. Bu kısım çok önemli bir nokta olup, genel anlamda gıda ürünlerinin içerikleri faydalı model ile korunmaz algısı yanlış bir yönlendirmedir. Dolayısıyla buluş ile ilgili doğru kararın verilerek ilerlenmesi gerekmektedir.”

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