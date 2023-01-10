COLIN’S, faaliyet gösterdiği ülke sayısını 26’ya çıkardı

Tüm dünyada 10 milyonun üzerinde kayıtlı müşterisine hizmet veren Türk giyim markası COLIN’S, mağaza yatırımlarını sürdürüyor. Belgrad’da Ada Mall AVM’de açtığı yeni mağazası ile Sırbistan pazarına da giren COLIN’S, böylede hizmet verdiği ülke sayısını 3 kıtada toplam 26’ya, mağaza sayısını da 626’ya çıkardı.

Rusya, Ukrayna, Belarus, Romanya olmak üzere pek çok ülkede hizmet veren mark, 2022 yılı Kasım ayında Mısır’da 4 yeni mağaza aşmıştı.

Mağaza yatırımlarına ilişkin bilgi veren COLIN’S İcra Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, “Bulunduğumuz ülkelerdeki büyümemizi sürdürme planlamaları ile birlikte yeni pazarları incelemeyi de önemsiyoruz. Kısa bir süre içinde Mısır ve Sırbistan pazarına giriş yaptık. Mevcut pazarlarda ve yeni ülkelerde yakaladığımız başarıyla milyonlarca mutlu müşteriye ulaşmak, müşteri deneyiminin önemini bir kez daha hatırlatırken, önümüzdeki dönem şirket stratejimizi şekillendirmemize yardımcı oluyor. Sırbistan’da da jean denilince akla gelen ilk marka olmak için var gücümüzle çalışacağız.” dedi.