Çomu: Tarım, gıda ve biyoendüstride küresel pazarda söz sahibiyiz

ADANA/EKONOMİ

Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nuri Çomu, yarım asırlık tecrübesiyle köklerini Çukurova’dan alan Sunar Yatırım’ın yenilenen üretim yatırımları ve güçlü ihracat ağıyla WorldFood İstanbul’da yer aldığını söyledi. Çomu, “Sunar Yatırım, yalnızca tarımsal üretimde değil; tarım, gıda ve biyoendüstri alanlarında geliştirdiği biyoendüstriyel çözümlerle küresel pazarlarda söz sahibi bir oyuncu konumuna geldi. Bitkinin gücünü ileri teknolojiyle birleştirerek hem ülkemize hem dünyaya değer katıyoruz” dedi.

Sunar Yatırım bünyesindeki şirketlerin, bitkisel yağ, nişasta ve türevleri, un ve yem gibi geleneksel üretim alanlarının yanı sıra modifiye nişastalar, uygulamaya özel un çeşitleri, fonksiyonel yağ çözümleri, polioller ve biyoplastiklerden oluşan ürün gamıyla sektöre yenilikçi çözümler sunduğunu belirten Çomu, “Bu fonksiyonel ürünler gıda, sağlık, ilaç, kağıt, tekstil ve birçok endüstride; raf ömrünü uzatma, ürün yapısını geliştirme, dokusal stabilite, sürdürülebilir ambalaj ve proses verimliliği gibi avantajlar sağlıyor. Ayrıca karbon ayak izini azaltarak sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunuyor” bilgisini verdi.

Büyüme yatırımlarına hız verdiklerini vurgulayan Çomu, yakın zamanda Sunar Un fabrikasının baştan sona yenilenerek modern üretim altyapısına kavuşturulduğunu, bu yatırımla birlikte un ve unlu mamuller pazarında kalite ve verimliliği artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Hem mısır hem ay çiçek yağı üreten tek fabrika

Türkiye’de hem mısır yağı hem ay çiçek yağı üreten tek firma olduklarının altını çizen Çomu, “6 kıtada 100’ün üzerinde ülkeye ulaşan ihracat ağımızla Türk yağ sektörünün global pazarlardaki en güçlü temsilcilerinden biri konumundayız” ifadesini kullandı.

Atölyelerde Sunar ürünleriyle hazırlanan lezzetler

Sunar Yatırım’ın WorldFood İstanbul’da “Lezzetin Yolculuğu – Geçmişten Geleceğe” temasıyla hazırlanan standında hem geleneksel değerleri yaşatan hem de geleceğin ihtiyaçlarına yanıt veren ürünler sergileniyor. Etkinlik kapsamındaki atölyelerde usta şefler, Hüner Baklavalık Un ile baklava hamuru açtı, Sunar Mısır Yağı ile mısırlı pilav hazırladı, Oligodex ve sorbitol ile şeker azaltılmış tatlı örnekleri sundu. Ayrıca Sunar Mısır Yağı ile kızartılan churros ve ayçiçek yağıyla hazırlanan sürmelik ürünler fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu.