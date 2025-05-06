Cookshop’un Anneler Günü köfteleri Koruncuk Vakfı’nın kız çocukları için pişecek

ANKARA(EKONOMİ)

Cookshop’tan yapılan açıklamada “Anne Köftesi” projesiyle Anneler Günü’ne özel hazırladığı menü aracılığıyla hem tat hem duygulara hitap eden toplumsal fayda projesini hayata geçirdiği bildirildi.

Proje kapsamında, Cookshop’un ilk menüsünde sunulan “Anne Köftesi”, Anneler Günü’ne özel olarak yeniden menülere eklenecek. Bu yıldan itibaren her yıl Mayıs ayı boyunca servis edilecek anne köftesi, anne makarnası ve magnoliadan oluşan “Anneler Günü Menüsü”, zincirin tüm şubelerinde tüketicilerle buluşacak. Proje kapsamında Koruncuk Vakfı’na (Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı) katkıda bulunularak kız çocuklarına umut dolu bir gelecek için destek verilecek.

Kazancı: “Mayıs ayı boyunca tüm restoranlarımızda yer alacak”

Cookshop Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Kazancı, anne köftesinin markanın kuruluş yolculuğunu anlatan özel bir anlam ifade ettiğini belirterek,

“Her lokmasında sevgi, sabır ve çocukluk anısı taşıyan “Anne Köftesi”ni yeniden menülerimize getirmekle kalmıyor, aynı zamanda çocukların hayatına doğrudan dokunan bir dayanışma modeli sunuyoruz” dedi.

Mayıs ayı boyunca restoranlarda yer alacak Anne Köftesi menüsüyle misafirleriyle birlikte Koruncuk Vakfı’na destek vermeyi amaçladıklarının altını çizen Ayşe Kazanca, “Çocukların geleceğine anlamlı bir katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Toplumsal faydayı hep birlikte büyüteceğimize gönülden inanıyoruz’’ dedi.

Koruncuk Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Ceylan Kılıçlıoğlu ise işbirliğine ilişkin şunları söyledi:

Hepimiz zaman zaman çocukluğumuza, anne sofrasının sıcaklığına dönmek isteriz. Annelerimizin sevgisini ve emeğini simgeleyen Cookshop’un “Anne Köftesi” menüsü o duyguyu yeniden yaşatırken aynı zamanda Koruncukköylerde desteklediğimiz kız çocuklarımızın daha özgür, daha güçlü bir geleceğe yürümelerine katkı sağlıyor. Cookshop ailesine bu anlamlı katkıları için gönülden teşekkür ediyorum.”

2008 yılında Ayşe Kazancı tarafından kurulan Cookshop, Aksa Grup şirketlerine bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin Türkiye ve yurt dışında şubeleri bulunuyor.

Koruncuk Vakfı;, kız çocuklarına ortaokuldan üniversiteye kadar Koruncukköylerde barınma ve bakım hizmeti veriyor, sanat, kültürel ve sportif faaliyetler yoluyla onların sosyo-kültürel gelişimlerine katkıda bulunuyor.