Corendon Airlines, Turquality destek programına alındı

Havacılık sektöründe uluslararası çapta hizmet veren Corendon Airlines, bu yıl 20. yılını kutladı. Şirket Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Turquality Destek Programı’na alınmasıyla firmaları kurumsal, finansal ve operasyonel anlamda destekleyen Turquality’nin katkısıyla rekabet gücünü daha da artırmayı hedefliyor.

Kurulduğu yıl olan 2005'ten bu yana hem filo hem de hat çeşitliliği olarak düzenli bir şekilde büyüyen Antalya merkezli Corendon Airlines, Türkiye’de ve Avrupa'da yürüttüğü başarılı operasyonlarla Turquality’e katılma başarısını elde etti.

Havacılık sektöründe gerçekleştirdiği yeniliklerle "İlklerin Havayolu" olarak bilinen Corendon Airlines’in Turizm Grubu Finans Danışmanı Batuğhan Karaer; "Turquality programına dahil olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Havacılık sektöründe yaptığımız yenilikler ve uluslararası alandaki sürdürülebilir başarılarımız Turquality'e kabul edilmemizde etkili oldu. Avrupa’nın birçok ülkesinden başta Türkiye olmak üzere, İspanya, Yunanistan, Fas ve Mısır'daki turistik ve etnik destinasyonlara yılda 10 milyon yolcu taşıyoruz. Son yıllarda istikrarlı bir şekilde ihracat şampiyonu şirketler arasında yer alıyoruz. Turquality®️'nin değerli desteği, büyüme yolculuğumuzda ve ülkemizin ekonomisine daha fazla katkı sağlama hedefimizde bir dönüm noktası olacak. Global pazarda rekabet gücümüzü artırarak, yolcularımıza sunduğumuz deneyimleri daha da zenginleştireceğiz" dedi.

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmaya odaklanıyor.