  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Cem Cansu, Bacacı Yatırım Grubu’nun yeni Finans İcra Kurulu Üyesi oldu
Takip Et

Cem Cansu, Bacacı Yatırım Grubu’nun yeni Finans İcra Kurulu Üyesi oldu

Finans ve yatırım yönetimi alanında 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Cem Cansu, Türkiye’nin önde gelen yatırım şirketlerinden Bacacı Yatırım Grubu’nda Finans İcra Kurulu Üyesi olarak görevine başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cem Cansu, Bacacı Yatırım Grubu’nun yeni Finans İcra Kurulu Üyesi oldu
Takip Et

Cem Cansu, Bacacı Yatırım Grubu’nun yeni Finans İcra Kurulu Üyesi oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde lisans ve Koç Üniversitesinde yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan Cem Cansu, kariyerine Garanti Bankasında başladı.

Ardından Citigroup, Deutsche Bank, Erdemir, Eczacıbaşı Grubu ve Borusan Holding gibi önemli kurumlarda finans yönetimi alanında üst düzey pozisyonlarda görev aldı.

Bacacı Yatırım Grubu Finans İcra Kurulu Üyesi Cem Cansu, kariyeri boyunca finansal risk strateji yönetimi, kurumsal finansman, dönüşüm projeleri, yatırım yönetim ve finansmanı ile sermaye piyasaları konularında önemli projelere liderlik etti.

En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka oranlar...En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka oranlar...Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 17 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 17 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Trump-Putin görüşmesinin tarihi netleştiTrump-Putin görüşmesinin tarihi netleştiDünya
4 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon: 79 şüpheli yakalandı4 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon: 79 şüpheli yakalandıGündem

 

Şirket Haberleri
Yıldız Ventures’ın desteklediği pladis Hızlandırma Programı başlıyor
Yıldız Ventures’ın desteklediği pladis Hızlandırma Programı başlıyor
AJet'in İstanbul-St. Petersburg seferleri başladı
AJet'in İstanbul-St. Petersburg seferleri başladı
Corendon Airlines, Turquality destek programına alındı
Corendon Airlines, Turquality destek programına alındı
Akenerji'nin yeni genel müdürü Hakan Yıldırım oldu
Akenerji'nin yeni genel müdürü Hakan Yıldırım oldu
ABD'li moda devi Forever 21 ikinci kez iflas başvurusu yaptı
ABD'li moda devi ikinci kez iflas başvurusu yaptı
Hem kurumsal lider hem de girişimci
Hem kurumsal lider hem de girişimci