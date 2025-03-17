Cem Cansu, Bacacı Yatırım Grubu’nun yeni Finans İcra Kurulu Üyesi oldu
Finans ve yatırım yönetimi alanında 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Cem Cansu, Türkiye’nin önde gelen yatırım şirketlerinden Bacacı Yatırım Grubu’nda Finans İcra Kurulu Üyesi olarak görevine başladı.
Cem Cansu, Bacacı Yatırım Grubu’nun yeni Finans İcra Kurulu Üyesi oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde lisans ve Koç Üniversitesinde yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan Cem Cansu, kariyerine Garanti Bankasında başladı.
Ardından Citigroup, Deutsche Bank, Erdemir, Eczacıbaşı Grubu ve Borusan Holding gibi önemli kurumlarda finans yönetimi alanında üst düzey pozisyonlarda görev aldı.
Bacacı Yatırım Grubu Finans İcra Kurulu Üyesi Cem Cansu, kariyeri boyunca finansal risk strateji yönetimi, kurumsal finansman, dönüşüm projeleri, yatırım yönetim ve finansmanı ile sermaye piyasaları konularında önemli projelere liderlik etti.