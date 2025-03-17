Cem Cansu, Bacacı Yatırım Grubu’nun yeni Finans İcra Kurulu Üyesi oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde lisans ve Koç Üniversitesinde yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan Cem Cansu, kariyerine Garanti Bankasında başladı.

Ardından Citigroup, Deutsche Bank, Erdemir, Eczacıbaşı Grubu ve Borusan Holding gibi önemli kurumlarda finans yönetimi alanında üst düzey pozisyonlarda görev aldı.

Bacacı Yatırım Grubu Finans İcra Kurulu Üyesi Cem Cansu, kariyeri boyunca finansal risk strateji yönetimi, kurumsal finansman, dönüşüm projeleri, yatırım yönetim ve finansmanı ile sermaye piyasaları konularında önemli projelere liderlik etti.