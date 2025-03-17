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Trump-Putin görüşmesinin tarihi netleşti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için 18 Mart Salı günü Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Trump-Putin görüşmesinin tarihi netleşti
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Trump ve Putin arasında beklenen görüşmenin tarihi belli oldu.

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için temaslar devam ederken ABD Başkanı Trump, Rus lider Putin ile yarın görüşeceğini açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki anlaşmada odak noktasının toprak ve enerji santralleri olduğunu söyleyen Trump, "İki taraf arasında bazı varlıkların paylaştırılmasına yönelik görüşmeler yapılıyor" ifadelerini kullandı.

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