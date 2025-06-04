Cromic Plastik, rotayı ihracat ve otomotiv sektörüne çevirdi

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Plastik enjeksiyon üretimi ve plastik kalıp imalatında uzmanlaşan Cromic Plastik, çalıştığı farklı sektörler ve yaptığı teknoloji yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 10 bin metrekarelik fabrikasında faaliyet gösteren şirket, 2018 yılında yapılan devir sonrasında hızla büyüme trendine girdi. Cromic Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ulu, firmalarının 2011 yılında kurulduğunu ve 2018 yılında dört ortak tarafından devralınarak yeni bir vizyonla yola çıktığını belirtti. 2020 yılında OSB’deki mevcut fabrikaya taşındıklarını anlatan Ulu, “O dönem sadece vitrifiye sektörüne üretim yapıyorduk. Yeni yönetimle birlikte beyaz eşya, elektrik parçaları ve ambulans ekipmanlarına yönelik üretimlere de başladık. Bugün artık otomotiv sektörüne adım atmak üzereyiz. İlk tekliflerimizi verdik, kalıp hazırlıkları başladı. Bu alanda ciddi bir büyüme potansiyeli görüyoruz” dedi.

“İhracat oranımızı artırmak öncelikli hedefimiz”

Hâlihazırda beyaz eşya sektöründe Güney Afrika ve Romanya’ya, vitrifiye alanında ise İspanya ve Portekiz’e ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Ulu, yüzde 5 seviyesinde olan ihracat oranlarını artırmak istediklerini söyledi. Muhammet Ulu, sözlerine şöyle devam etti: “Kapasite artırımlarımızın ve müşteri portföyümüzü genişletme çabamızın temel nedeni bu. İhracat oranımızı yükseltmek, bizi dış pazarlarda daha güçlü bir oyuncu haline getirecek. Üretim altyapımız ve çalışanlarımızın yetkinlikleri bunları gerçekleştirebilmek yeterliliktedir” diye konuştu.

Makine parkuru genişledi, otomasyon devrede

Büyüme sürecinde üretim kapasitesine önemli yatırımlar yaptıkları bilgisini paylaşan Muhammet Ulu, 2018 yılında 4 olan enjeksiyon makinesi sayısının, 2025 yılı itibarıyla 22’ye ulaştığını belirterek, bununla birlikte otomasyon alanında da önemli adımlar atıldığını açıkladı. Sadece makine yatırımlarıyla yetinmediklerini vurgulayan Ulu, “16 adet 3 eksen servo robotu üretim hattımıza entegre ettik. Bu sayede hem verimliliğimizi artırdık hem de üretim süreçlerimizi daha sürdürülebilir hale getirdik. Bugün plastik enjeksiyon teknolojisiyle üretilebilecek pek çok ürünü yüksek hassasiyetle üretebiliyoruz. Ayrıca kalıplarımızı kendimiz üretiyoruz. Bu, bizi pazarda öne çıkaran en önemli etkenlerden biri. İş ortaklarımıza mühendislik desteği de sunuyoruz. Sadece bir üretici değiliz, aynı zamanda çözüm ortağıyız” açıklamasında bulundu.

“Büyümenin yarısı yatırımlardan kaynaklı”

2024 yılında yakaladıkları cirosal yükselmenin büyük ölçüde enflasyondan kaynaklandığını aktaran Cromic Plastik Genel Müdürü Erman Börü ise, firma olarak esas büyümeyi yatırımlarla gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “Makine parkurumuzu genişlettik, ihracat potansiyelimizi geliştirdik, yeni müşteriler edindik. Enflasyonun etkisini dışarda bırakırsak, gerçek büyümeyi üretim gücümüzle sağladık” dedi. Bugün itibarıyla 80 kişilik bir ekiple faaliyet gösterdiklerini ifade eden Börü, kurumsallaşma hedeflerinin sürdüğünü de sözlerine ekleyerek, “Şu anda kendimizi bir kuluçka döneminde değerlendiriyoruz. Yardımcı sanayi olarak büyümemizi sürdürürken, yakın gelecekte kendi markamıza sahip ürünlerle de pazarda yer almayı istiyoruz. Kurumsallaşma, markalaşma ve ihracat odaklı bir yapıyla geleceği planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Döviz kurundaki istikrar yatırım kararlarını etkiliyor”

Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi sıralamasında 2019- 2021 yılları arasında elde ettikleri yüzde 570’lik ciro artışıyla 27’nci sırada yer aldıklarını hatırlatan Erman Börü, şimdi ise ihracat gücü yüksek, markalı ve katma değerli üretimle global pazarda daha fazla söz sahibi olmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Döviz kurundaki istikrarın sanayicinin üretim planlamasında en kritik unsurlardan biri olduğunu belirten Börü, istikrarlı bir döviz kuru ortamı sağlandığında, üreticilerin de yatırım kararlarını daha net biçimde alabildiğine dikkat çekti.