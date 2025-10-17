CW Enerji, 3 yılda 400 satış noktasına ulaşmayı hedefliyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - CW Enerji, müşteri ağı ve yurt içi operasyonel kabiliyetini artırmak amacıyla geliştirdiği CW Enerji Plus Bayilerinin üçüncüsünü Bursa’da açtı. Türkiye genelinde bayi ağını yaygınlaştırmaya devam ettiklerini belirten CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “2028 hedefimiz 400 noktada olmak. Şu anda 100’ün üzerinde aktif satış ve hizmet noktamız var. Amerika’da depolarımız, showroom’larımız mevcut. Türk malını ve mühendisliğini dünyaya taşıyoruz” dedi. Yenilenebilir enerji sektörünün öncüsü olarak yerli üretim ve Ar-Ge yatırımlarıyla Türkiye’yi güneş paneli üretiminde Avrupa’nın zirvesine taşıdıklarına işaret eden Sarvan, “Bugün Avrupa’da ilk sırada, dünyada ise ilk beşteyiz. Bu başarı, Türk mühendisliği ve emeğinin ürünüdür. İlk kurulduğumuzda 35 megavat kapasitemiz vardı. Bugün 1,8 gigavat üretim gücüne ulaştık. Türkiye’de yerli bir üretim altyapısı oluşturduk” dedi. Sarvan, Cumhurbaşkanlığı’nın sağladığı 520 milyon dolarlık yatırım teşviki kapsamında üretim tesislerinde önemli ilerleme kaydettiklerini belirterek, “Bu yatırımın 200 milyon dolarlık kısmını hızlı bir şekilde tamamladık. Alüminyum tesisimizi faaliyete geçirdik. Bugün panellerimizin yüzde 86’sı yerli üretim; bunun yüzde 60’ını da CW Enerji kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. Biz yalnızca panel üretmiyoruz; sürdürülebilir enerji çözümleri sunuyoruz. Amacımız, Türk mühendisliğiyle geliştirilen ürünleri dünya pazarında daha görünür hale getirmek” diye konuştu.

Açılışta söz alan CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz da sürdürülebilir ve ekonomik enerjiye erişimi herkes için mümkün kıldıklarını söyledi. Volkan Yılmaz, güneş enerjisinin artık yalnızca sanayi tesislerinde değil, evlerde ve küçük işletmelerde de kullanılabileceğini belirterek, Türkiye’nin güneş enerjisi sektöründe son yıllarda büyük bir dönüşüm yaşadığını, bu dönüşümü ülke geneline yaymayı hedeflediklerini vurguladı. Yılmaz, “Biz güneşin olduğu her yerde enerji üretmek istiyoruz. Yerli üretimle, güçlü mühendislik altyapısıyla ve güvenilir iş ortaklarımızla Türkiye’nin enerjisini geleceğe taşıyacağız. Vatandaşlarımızın kendi enerjisini üretebildiği bir Türkiye hayal ediyoruz” açıklamasını yaptı.

CW Enerji Plus Bursa Bayi açılış kurdelesini CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan’ın yanı sıra CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, bürokratlar ve sektör temsilcileri kesti.