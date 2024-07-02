Dağlıoğlu Enerji, GES’ler için teknik servis hizmeti sunmaya başladı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Dağlıoğlu Group iştirakleri arasında yer alan Dağlıoğlu Enerji, 57 yıllık köklü geçmiş ile GES projelerinde birçok firmaya çözüm ortağı olmaya devam ederken GES projelerin sorunsuz çalışması için uzaktan izleme, teknik servis ve robotlar ile hassas panel temizleme hizmetleri ile sektöre farklı bir soluk getirdi. 2009 yılından bu yana sektörde yer aldıklarını ve son 3 yılda 25 MW’lik anahtar teslim proje tamamladıklarını belirten Dağlıoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dağlıoğlu, “Türkiye’nin çok sayıda saygın sanayi kuruşunun Çatı GES projelerini tamamlayıp sorunsuz teslim ettik. Arazi ve tarım GES projeleri de yapıyoruz. Bunun yanı sıra, kurulu sistemler için uzaktan izleme, teknik servis ve robotlu hassas panel temizliği hizmetleri de veriyoruz” dedi.

GES kurulumlarında önceliklerinin uzun yıllar sorunsuz çalışacak sistemler olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, güneş enerji sistemlerini tercih eden firmaları, kullanılan malzeme kalitesine dikkat etmeleri konusunda uyarırken, “İmalat sırasında ucuz malzemeler kullanılırsa sistem sağlıklı işlemez. Ucuz değil kaliteli malzeme kullanan ve projesinin arkasında duran firmalar ile çalışılmasında fayda var” ifadelerini kullandı.

Güç santrallerinde çok sayıda farklı mekanizmanın bir arada çalıştığını ve bu karmaşık sistemin sorunsuz işlemesi için düzenli bakım gerektiğine de dikkat çeken Dağlıoğlu, “Kurulu sistemleri uzaktan izleyip, gerekli durumlarda teknik servis hizmeti sunuyoruz. Güneş panellerinin düzenli temizlenmesi ve temizlik sırasında zarar görmemeleri için çok dikkatli çok olmak gerekir. Panel temizliklerini de Ar-Ge birimimizde geliştirdiğimiz robotlar ile hassas şekilde yapıyoruz. Bu hizmetlerimizi sadece kendi projelerimize değil ihtiyaç duyan her işletmeye veriyoruz” dedi.