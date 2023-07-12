DAP Yapı'nın Çeşme yalılarına 8 bin talep geldi

DAP Çeşme'de, 3 cepheden denizi gören yalıların yanı sıra 1+1, 2+1 ve 3+1’den oluşan yalı dairelerinin de yer aldığı aktarıldı.

Çeşme projesi için yıllar süren hazırlık çalışması yaptıklarını söyleyen Ziya Yılmaz, “Çeşme, İzmir’i İzmir yapan, Türkiye’nin en ‘nitelikli’ sahil kasabalarından, Türkiye’nin en kıymetli tatil rotalarından biri… Çeşme’ye yakışan, her detayı nakış nakış işlenmiş; Akdeniz çanağının en nitelikli projelerinden birini hayata geçirmeyi hedefledik. Nihayetinde de İstanbul Boğazı ile özdeşleşen ‘yalı’ konseptini Ege’nin maviliklerine taşımış olduk.” dedi.

Mimar Gökhan Avcıoğlu, DAP Çeşme projesiyle ilgili şunları söyledi: “Ege’nin en güzel koylarından birinde öyle bir yer hayal edin ki etrafı arkeoloji, tarih, kültür koksun, doğa ile berrak mavi suların birleştiği bir yer olsun, misafirlerine görsel olarak çarpıcı, konforlu, işlevsel, güzel kıyı manzaraları eşliğinde seyrine doyulmaz günbatımları ve gün doğumları ile bezeli çok özel ve ayrıcalıklı bir yaşam stili sunsun… Tam da böyle bir proje olan DAP Çeşme; yeşillerle donatılmış, yaşayanlara dört mevsim, 12 ay boyunca konforlu ve özel yaşam keyfi sunuyor. Proje, sahip olduğu farklı özelliklerdeki yapı tipolojisi içinde, Ege bölgesinin yerel mimari ve tasarım geleneklerinden esinlenen bir proje. Sahip olduğu teraslar, avlular ve havuzlar; konumlandırıldığı özel açıyla dış hayatla teması güçlendirirken, Ege’nin ve Çeşme’nin eşsiz doğasını içine alan kucaklayıcı bir dile sahip.”