THY, Jolly ile iş birliği anlaşması imzaladı

Hüseyin ASLIYÜCE

THY Genel Müdürlük binasında bugün imzalana anlaşma ile THY yolcuları, mobil uygulama ve web sitesi üzerinden yurt içi konaklamaları için 7 bini aşkın otel seçeneğine ulaşabilecek, Jolly ile yapılan konaklamalarda yolcular aynı zamanda da konaklamalarından mil kazanacak.

Ayrıca THY’nın Miles & Smiles yolcu programı kapsamındaki üyeler, bu rezervasyonlara ödenen her 1 Euro için 2 Mil ’in sahibi olacak. Kazanılan miller ise, konaklamanın tamamlanmasının ardından ilgili üyelerin mil bakiyelerine yansıtılacak.

Anlaşmanın ardından açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi; ‘’Bayrak taşıyıcı olarak, kıtaları aşan başarılarımıza yaptığımız iş birliği anlaşmalarıyla katkı sunmaya devam ediyoruz. Misafirlerimizin seyahat deneyimini daha konforlu ve ayrıcalıklı hale getirmek için gayretle çalışıyor; hizmetlerimizi zenginleştirmeye özen gösteriyoruz. Bu iş birliğiyle, misafirlerimizin daha fazla noktaya daha kolay seyahat edebilmelerine imkân sağlamış olacağız.’’ dedi.

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ise; “36 yıldır Türkiye’nin yerli ve milli bir markası olarak büyüyüp gelişirken, güçlü iş birliklerine de imza attık. Bu kapsamda ülkemizin gururu, Türkiye’nin en değerli markası Türk Hava Yolları ile bir iş birliğine imza atmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Son yıllarda yaptığımız teknolojik yatırımlarla, global markalara verebileceğimiz hizmet ve kalite derecemizi yükseltirken; Türk Hava Yolları ile yaptığımız iş ortaklığıyla da bunu taçlandırmış olduk. Bu iş birliğini, Jolly markasının hem güvenilirliğini hem de gücünü ortaya koyması açısından önemli buluyoruz.’’ şeklinde konuştu.

Öte yandan THY yolcuları web sitesinde yer alan Ek Hizmetler- Otel rezervasyonu sekmesinden veya https://turkishairlines.jollytur.com/ adresinden erişim sağlayarak, sunulan otel seçeneklerinden rezervasyonlarını yapabilecekler.