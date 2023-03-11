DBE Holding, şarj istasyonu sayısını 15’e çıkarıyor

İlk elektrikli şarj istasyonunu 26 Ekim 2022’de İstanbul Fuar Merkezi yanındaki WOW Otel’de açan DBE Holding iştiraki GIOEV, yatırımlara devam ediyor. Türkiye’de devreye giren ilk 300 kW gücünde hızlı şarj istasyonu olma özelliğini taşıyan istasyonun ardından, İzmir-Balçova Selway Outlet Batı ve Doğu, Antalya-Manavgat-Kaş-Alanya, İzmir-Selçuk, Aydın-Söke, Muğla-Ula, Gaziantep Şehitkamil-Askoçlar Güney ve Kuzey, Mersin Silifke-Tarsus, Amasya-Merzifon, Samsun-İlkadım istasyonlarını devreye alan GIOEV; şarj ağını mart sonunda 15’e çıkarmaya hazırlanıyor.

Yaz sonunda 50, yıl sonu ise 150’yi aşkın istasyon sayısına ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden DBE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taha Pınar, “GIOEV Türkiye’de ilk hızlı şarj istasyonunu kurduğu gibi, bir şirkete ait en yüksek güçlü şarj merkezini de İzmir Balçova’da kurdu. Otoban üzerindeki Selway Outlet’in gidiş ve geliş yönünde toplam 5 adet 300 kW hızlı şarj ünitesinin bulunduğu merkez 1.500 kW elektrik gücüne, bu gücün ilerleyen dönemde artma olasılığına bağlı olarak 5.000 kVA trafo gücüne sahip.” diye konuştu.

2029’da 510 adet istasyona ulaşılacak

GIOEV’in istasyonlarının 300 kW gibi çok yüksek hızlı şarj ünitelerinden oluştuğuna vurgu yapan Pınar, “Dolayısıyla yüksek güçlü trafo ve uygun elektrik panolarıyla desteklenmesi gerekiyor. Elektrik enerjisinin sistemden alınması başlı başına profesyonel bir çalışma içeriyor. Bu nedenle GIOEV yatırımı oldukça büyük bir sermaye yatırımı, bilgi birikimi ve profesyonel çalışma gerektiriyor. 15 istasyonun devreye alınması ve önemli oranda ana komponentin tedariki ünite, trafo, pano, altyapı, yapı çalışmaları, yazılım ve marka çalışmaları dahil bugüne kadar 7 milyon 500 bin dolar yatırım yaptık. Birinci faz, yani 50 istasyon tamamlandığında bu yatırımın 13 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz. 2029 yılında GIOEV olarak tüm Türkiye’ye yayılmış 510 adet hızlı şarj istasyonuna ulaşmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kulandı.

228 dönümlük araziye güneş enerjisi yatırımı

Şart istasyonlarının yanı sıra güneş enerjisi santrali kurma çalışmalarının da sürdüğünü anlatan Pınar, “Özellikle ışımanın yüksek olduğu bölgelerde 228 dönüm arazi satın aldık. Mevcut durumda toplamda 9 bin 560,19 / 7 bin 985 kWe gücünde güneş enerjisi santrali başvurusu yapıldı. Tüketimin oluşmasına da paralel olarak yaz sonunda güneş enerjisi santrallerinin faaliyete geçmesini hedefliyoruz. Tüketim hızlandıkça güneş enerjisi santralleri bir algoritmaya bağlı olarak devreye alınacak.” dedi.