DEEP Marin, İzmir Boat Show’da fark yarattı

EKONOMİ/BURSA

İzmir'de gerçekleştirilen Mast İzmir Boat Show Fuarı bu yıl da birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Sektörde fark yaratan modelleriyle müşterilerinin beğenisini kazanan DEEP MARİN, birbirinden güzel tekneleriyle fuarda yer aldı. Fuarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kapılarını açmasından sonra, Deep Marin çocuklara özel hazırladıkları tekne ile büyüklerin yanı sıra çocukların da ilgi odağı oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dikkat çekici bir etkinlik yapmak istediklerini ifade eden Firma Kurucu Ortağı Elvan Yazıcı, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, güvenilir, sağlam, denizci tekneler ürettiklerini, bu tekneleri kişiye özel olarak hazırlayıp, niş ve butik ürünler olarak müşterilerine sunduklarını özellikle vurguladı. Yazıcı, sonraki süreçlerde de yine Türkiye ve uluslararası fuarlara sıra dışı ve fark yaratan modelleriyle katılmayı amaçladıklarını, aldıkları geri bildirimler neticesinde yeni tekne modellerini deniz tutkunlarına sunacaklarını belirtti.