  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. DestekBank’tan “Engelsiz Dijital Bankacılık” deneyimi
Takip Et

DestekBank’tan “Engelsiz Dijital Bankacılık” deneyimi

DestekBank, dijital kullanıcı deneyiminde kapsayıcılığı artırma ve herkes için eşit hizmet sunma hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği çözümlerle engelli bireyler için web sitesini daha erişilebilir hale getirdi. Hayata geçirilen yeniliklerle birlikte görsel, işitsel ya da motor becerilerle ilgili engeli olan bireyler, DestekBank web sitesindeki dijital içeriklere eşit ve bağımsız şekilde ulaşabilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DestekBank’tan “Engelsiz Dijital Bankacılık” deneyimi
Takip Et

DestekBank, engelli bireylerin toplumsal hayatta karşılaştıkları engellere dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için, kullanıcıların web sitesindeki hizmetlerden eşit, konforlu, hızlı ve kolay bir şekilde yararlanmasını sağlayan engelsiz bir deneyim sunuyor. DestekBank’ın dijital erişilebilirlik çözümü Corpowid ile hayata geçirdiği bu deneyim, görme ya da hareket engeli bulunan, az görme, renk körlüğü, disleksi, bilişsel öğrenme bozukluğu veya dikkat bozukluğu yaşayan bireylerin hayatını kolaylaştıran birçok kullanım modu sunuyor.

Yeni erişilebilirlik menüsüyle birlikte DestekBank web sitesinde; yazı tipi boyutunu artırma ve azaltma, 3 farklı renk körlüğü modu yüksek kontrast ve düşük parlaklık seçenekleri, harf aralığı ve satır yüksekliği düzenleme, bağlantı alt çizgi gösterimi ve buton vurgulama, görsellere alternatif metin alanları oluşturma gibi birçok yeni özellikle kullanıcılarına erişebilirlik ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca, klavye ile tam gezinme desteği, ekran okuyucularla tam uyumlu yapı ve sayfa üzerindeki animasyonları devre dışı bırakma gibi yeni özellikler de, DestekBank’ın erişilebilirlik yaklaşımını bir adım öteye taşıyarak; web sitesini herkes için daha anlaşılır ve kolay hale getiriyor.

Dijital erişilebilirlik standardını üst düzeye çıkarıyor

DestekBank’ın dijital dönüşüm vizyonunun temelini, teknolojik yenilikler ve toplumsal kapsayıcılık ilkesi oluşturuyor. Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri’ne WCAG 2.2 dijital erişilebilirlik standartlarıyla büyük ölçüde uyumlu hale getirerek kullanıcıları için dijital dünyada bir özgürlük alanı sunan DestekBank, dijital hizmetlerini geliştirirken erişilebilirlik standartlarını üst düzeye çıkarmaya; engelleri ortadan kaldıran, daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dijital ekosistem inşa etmek üzere çalışmalarına devam ediyor.

Polinas’ın sürdürülebilirlik çalışmalarına altın madalyaPolinas’ın sürdürülebilirlik çalışmalarına altın madalyaŞirket Haberleri
Tekstil ve hazır giyim sektöründe kriz: 6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldıTekstil ve hazır giyim sektöründe kriz: 6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldıTekstil
Çikolata devine "skimpflasyon" davası!Çikolata devine "skimpflasyon" davası!Ekonomi

 

Şirket Haberleri
Kibar Holding’den ‘Assan Group’ haberlerine ilişkin açıklama"
Kibar Holding’den ‘Assan Group’ haberlerine ilişkin açıklama"
Teknoloji devi Microsoft'un çalışanlarına verdiği maaşlar ortaya çıktı!
Teknoloji devi Microsoft'un çalışanlarına verdiği maaşlar ortaya çıktı!
Aksa Enerji Yönetim Kurulu'na iki yeni atama: Yönetim Kurulu’nda kadın üye oranı %33’e yükseldi
Aksa Enerji Yönetim Kurulu'na iki yeni atama: Yönetim Kurulu’nda kadın üye oranı %33’e yükseldi
Orzaks’ın üretim gücü Nuvita İlaç, Ar-Ge yatırımıyla Türkiye’nin ilk 250 firması arasında
Orzaks’ın üretim gücü Nuvita İlaç, Ar-Ge yatırımıyla Türkiye’nin ilk 250 firması arasında
Polinas’ın sürdürülebilirlik çalışmalarına altın madalya
Polinas’ın sürdürülebilirlik çalışmalarına altın madalya
Schengen vize krizi derinleşiyor: Türkiye’de yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarına ilgi artıyor
Schengen vize krizi derinleşiyor: Türkiye’de oturum ve vatandaşlık programlarına ilgi artıyor