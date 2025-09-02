DestekBank’tan “Engelsiz Dijital Bankacılık” deneyimi

DestekBank, engelli bireylerin toplumsal hayatta karşılaştıkları engellere dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için, kullanıcıların web sitesindeki hizmetlerden eşit, konforlu, hızlı ve kolay bir şekilde yararlanmasını sağlayan engelsiz bir deneyim sunuyor. DestekBank’ın dijital erişilebilirlik çözümü Corpowid ile hayata geçirdiği bu deneyim, görme ya da hareket engeli bulunan, az görme, renk körlüğü, disleksi, bilişsel öğrenme bozukluğu veya dikkat bozukluğu yaşayan bireylerin hayatını kolaylaştıran birçok kullanım modu sunuyor.

Yeni erişilebilirlik menüsüyle birlikte DestekBank web sitesinde; yazı tipi boyutunu artırma ve azaltma, 3 farklı renk körlüğü modu yüksek kontrast ve düşük parlaklık seçenekleri, harf aralığı ve satır yüksekliği düzenleme, bağlantı alt çizgi gösterimi ve buton vurgulama, görsellere alternatif metin alanları oluşturma gibi birçok yeni özellikle kullanıcılarına erişebilirlik ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca, klavye ile tam gezinme desteği, ekran okuyucularla tam uyumlu yapı ve sayfa üzerindeki animasyonları devre dışı bırakma gibi yeni özellikler de, DestekBank’ın erişilebilirlik yaklaşımını bir adım öteye taşıyarak; web sitesini herkes için daha anlaşılır ve kolay hale getiriyor.

Dijital erişilebilirlik standardını üst düzeye çıkarıyor

DestekBank’ın dijital dönüşüm vizyonunun temelini, teknolojik yenilikler ve toplumsal kapsayıcılık ilkesi oluşturuyor. Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri’ne WCAG 2.2 dijital erişilebilirlik standartlarıyla büyük ölçüde uyumlu hale getirerek kullanıcıları için dijital dünyada bir özgürlük alanı sunan DestekBank, dijital hizmetlerini geliştirirken erişilebilirlik standartlarını üst düzeye çıkarmaya; engelleri ortadan kaldıran, daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dijital ekosistem inşa etmek üzere çalışmalarına devam ediyor.