  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Dev havayolu şirketi duyurdu: 4 bin kişiyi işten çıkaracak
Takip Et

Dev havayolu şirketi duyurdu: 4 bin kişiyi işten çıkaracak

Alman havayolu şirketi Lufthansa, 2030 yılına kadar 4 bin idari pozisyonu azaltacağını ve daha yüksek karlılık hedefleri belirlediğini duyurdu

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dev havayolu şirketi duyurdu: 4 bin kişiyi işten çıkaracak
Takip Et

Almanya merkezli şirketlerin çalışanları ile yollarını ayırma kararlarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Son olarak Alman havayolu şirketi Lufthansa 2030 yılına kadar 4 bin çalışanı ile yollarının ayrılacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada işten çıkarma gerekçesi olarak özellikle idari hizmetlerde dijitalleşme ve yapay zeka kullanımının artacak olması gösterildi.

Münih merkezli şirketin açıklamasında "İşten çıkarmalar ağırlıklı olarak operasyonel görevlerden ziyade idari görevde olanları etkileyecek. Dijitalleşme ve yapay zekanın artan kullanımı bir çok alanda ve süreçte daha fazla verimlilik sağlayacak" denildi.

Uzun süredir aşırı maliyet giderleri ile mücadele eden Lufthansa, henüz koronavirüs salgını öncesindeki verimliliğine ulaşamadı.

Lufthansa'nın Almanya'da yaklaşık 103 bin çalışanı bulunuyor.

Şirket Haberleri
Hepsiburada "2024 Sürdürülebilirlik Raporu"nu yayımladı
Hepsiburada "2024 Sürdürülebilirlik Raporu"nu yayımladı
Maximum Kart, EuroLeague'de Visa işbirliğiyle yer alacak
Maximum Kart, EuroLeague'de Visa işbirliğiyle yer alacak
Drogsan İlaçları, 50. yılında ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı
Drogsan İlaçları, 50. yılında ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı
Ortimobil elektrikli hizmet araçları, fabrikaların yükünü hafifletiyor
Ortimobil elektrikli hizmet araçları, fabrikaların yükünü hafifletiyor
TAV Havalimanları’ndan sürdürülebilirlik hedefiyle 3 yılda 2,5 milyar Euro yatırım
TAV Havalimanları’ndan sürdürülebilirlik hedefiyle 3 yılda 2,5 milyar Euro yatırım
Turkcell’den 1250 metre yükseklikte 5G denemesi
Turkcell’den 1250 metre yükseklikte 5G denemesi