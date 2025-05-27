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Dev İngiliz bankasında önemli işten çıkarma!

HSBC, araştırma biriminde küçülmeye giderek, 20’den fazla analisti işten çıkardı. Bankanın Gelişmekte Olan Küresel Araştırma Başkanı Murat Ülgen de vekaleten Makro Strateji Başkanı oldu.

Haber Merkezi
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Dev İngiliz bankasında önemli işten çıkarma!
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Bloomberg haberine göre, İngiltere’nin dev bankası HSBC, yatırım bankacılığı tarafında yeniden yapılandırmaya giderken 25 kadar analisti işten çıkardı.

HSBC’nin Dubai’deki Sabit Getirili Menkul Kıymetler Araştırma Küresel Başkanı Steven Major da bu karardan etkilenirken, işten çıkarmaların çoğu Avrupa’da gerçekleşti.

Londra merkezli banka, döviz ve sabit getirili menkul kıymetler dahil olmak üzere çeşitli varlık sınıflarında makro stratejileri birleştirdiği de haberde paylaşıldı.

Öte yandan, HSBC Gelişmekte Olan Küresel Araştırma Başkanı Murat Ülgen vekaleten Makro Strateji Başkanı olarak da görev yapacak.

 

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