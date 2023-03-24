DFDS’den Türkiye-Fransa arası yeni Ro-Ro hattı

DFDS’in Türkiye merkezli Akdeniz İş Birimi, yeni rotasını hizmete alıyor. İzmir Alsancak Limanı’ndan Fransa’nın Sete limanına ilk Ro-Ro hizmeti olma özelliğini taşıyacak olan İzmir-Sete rotası ile DFDS, Türkiye ve Avrupa arasındaki taşımacılık çözümlerine bir yenisini daha ekliyor.

İzmir-Sete hattı aynı zamanda Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları karşıladığı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından da teşvik kapsamına alındı.

DFDS Akdeniz İş Birimi, teşvik yasasının yürürlüğe girdiği 9 Ağustos 2022’den bu yana gerekli koşulları sağlayarak teşvikten faydalanan ilk şirket oldu. Teşvik imza töreni bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü ile DFDS Akdeniz İş Birimi Satış arasında imzalandı.

Ege’den Avrupa, İngiltere ve K. Afrika’ya yeni ulaşım koridoru

İzmir-Sete Ro-Ro hattı ile Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz ve Kuzey Afrika’ya Ege Bölgesi’nden yeni bir ulaşım koridoru açılmış oluyor. İtalya-Trieste üzerinden kurulan intermodal ağının bir benzeri Sete Limanı’nda da kuruluyor. Sete – Paris treni haftada karşılıklı 3 sefer, Sete – Calais treni ise haftada karşılıklı 2 sefer şeklinde gerçekleştiriyor. Bu bağlantılar ile İzmir’den Paris’e 6, İzmir’den Londra’ya da 7 günde servis imkanı sunulacak. İzmir-Alsancak kalkışları pazar günleri 16:00’da Sete’den kalkışlar ise perşembe 02:00’de gerçekleşecek.