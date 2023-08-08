DHL Express Türkiye, ‘İthalat Kontrol Sistemi’nin yeni sürümünü duyurdu

DHL Express Türkiye, hava gönderilerinin, kargolar çıkış ülkesinde uçaklara yüklenmeden ve Avrupa Birliği, Norveç, İsviçre ve Kuzey İrlanda’ya varmadan veya buralardan geçmeden önce güvenlik incelemesine tabi tutulmasına yönelik olan ICS, "Import Control System" (İthalat Kontrol Sistemi)’nin 2. sürümüne geçiş yapılacağını duyurdu. ICS2, 28 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

İthalatta sorunsuz bir güvenlik dosyalaması ve gümrük muayenesi için Avrupa Ülkesi Gümrük Yetkililerine çok daha detaylı bir bilgilendirme sürecini getiren ICS2 -Sürüm 2 ile yürürlüğe girecek en büyük değişiklik, varıştan önceki güvenlik bilgilerinin Avrupa Ülkesi Gümrük Yetkililerine çok daha detaylı bir şekilde sunulması gerekliliği olacak.

Gönderilecek ürün içeriğinin eksiksiz ve tutarlı bir biçimde girilmesi, gümrük muayenesi sürecinin kolaylaşması, yaşanabilecek gecikmelerin ve cezaların önlenmesi için uygulanan ICS2, DHL Express Türkiye kullanıcılarına hızlı ve güvenli bir teslimat imkânı sağlıyor. Bu sürümde, kullanıcıların gecikmeleri önlemek için tam ve doğru Ticari/Proforma Faturayla ilgili kalem verisini elektronik ve yüksek kaliteli bilgiler içerir halde MyDHL+ aracılığıyla göndermesi; ayrıca gönderecekleri her kalemde detaylı ürün tanımı ve ilgili GTIP (HS) kodunun bulunması gerekiyor.