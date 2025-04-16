DHL inovasyon merkezini İstanbul’a taşıdı

İSTANBUL/EKONOMİ

DHL Global Forwarding Türkiye ve Doğu Akdeniz Ülkeleri Genel Müdürü Berna Yılmaz Ciğeroğlu, şirketin 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda 7 milyar Euro yatırım yapacağını açıkladı. Ciğeroğlu, “2022 yılında Air France ile 33 milyon litrelik sürdürülebilir yakıt anlaşması yaptık. Dünyadaki en büyük alıcılardan biriyiz. 2030 yılında kullandığımız yakıtın yüzde 30'unu çevreci yakıtlardan sağlamayı çalışıyoruz ve araç sevkiyatlarının yüzde 30'unu elektrikli araçlarla yapmak istiyoruz" dedi.

Depolarında yapay zeka kullanıyor

DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Buket Cox, yapay zekanın depo yönetiminde envanter optimizasyonu, kritik süreçlerin otomasyonu ve tedarikçi risk analizlerinde etkin bir şekilde kullanıldığını belirtti.

5 bin alt taşıyıcımız var

DHL Freight Türkiye Genel Müdürü Murat Kavrar, dijital çözümler sayesinde alt taşıyıcılarla daha etkin bir iş birliği sağladıklarını anlattı. Kavrar: "DHL Freight Türkiye bugün Türkiye'nin en etkin ve en kurumsal kooperatifine dönüştü. 5 bin alt taşıyıcımız var ve bunların 7 bin adetlik filosu var. Bu kapasiteyi 2 bin müşterilerimizle 230 bin sevkiyatıyla eşleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

“2 saatte 4 uçak işler hale geldik”

DHL Express Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu Türkiye'nin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti: “İstanbul "İstanbul Havalimanı yapılırken orada yer alan ilk firmayız. İlk yatırım yapan firma olmanın avantajını kullandık. DHL Express olarak dünyadaki ilk teknolojiyi buraya getirdik. Robotlu raflama sistemi gibi özel bir sistem kullanıyoruz. Gönderi taşıdığımız hızda bilgi taşımak da önemli. Son dönemde gümrük tarifeleriyle ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Biz geçtiğimiz yıllarda havalimanı yatırımını yapmadan önce iki uçaklık gönderiye gün sonuna kadar bitiriyorduk. Şu anda 2 saat içinde 4 uçağı işler ve müşteriye gönderir hale geldik. Antrepomuzun gümrüklü bölgesinde 4 robotumuz var. Ar-Ge merkezini açtık. Büyük datayı kullanarak müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için çalışma içine girdik."

MNG, hızlı adapte oldu şimdi yatırım zamanı

DHL, geçen yıl Türk şirketi MNG’yi satın almıştı. Panelde konuşan DHL E-Commerce (MNG) Türkiye Genel Müdürü Kağan Gündüz, MNG’nin 5. işkolu olarak şirkete hızlı adapte olduğunu vurgularken, Türkiye’de e-ticaret alanında büyük bir büyüme öngördüklerini ve bu doğrultuda 250 milyon Euro’luk yatırım planladıklarını belirtti. Gündüz, "Operasyonel mükemmellik ve müşteri deneyimi odaklandığımız en büyük iki alandı. Önceciliğimiz büyük bir dönüşüm yaratmaktı ve bunu başardık. Türkiye büyük bir ülke olarak grubu girdi ve 4'üncü sıradayız. Türkiye'de e-ticaret alanında büyük bir büyüme olacak. Grup, satın almasıyla 250 milyon Euro’luk bir yatırım planlandı. 6 büyük aktarma merkezi yapılması bu yatırımlar içinde. Bunun üstüne araç filomuzu yenileme yatırımlarımız olacak. Data merkezimizi yenileyeceğiz. 3 yıllık sonunda kapasitemizi iki katına çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

İhracatçı ABD’ye ihracat yollarını araştırıyor

DHL yöneticileri, toplantı kapsamında Trump vergilerinin lojistiğe ve ihracatçıya etkisine yönelik soruları değerlendirdi. Yetkililer, “Türk ihracatçısı ABD Başkanı Trump’ın vergilerinden önce de ABD’yi bir çıkış alanı olarak görmüştü. Yeni gümrük vergileri kararından sonra da talep arttı. İhracatçımız oraya mal ulaştırma opsiyonlarını araştırıyor” açıklamasını yaparken, DHL olarak bu konuda hızlı reaksiyon alabildiklerinin altını çizdi.