Diyarbakır, altın ve mücevher fuarına hazırlanıyor

Mahir Solmaz/Diyarbakır

Bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan “Mezopotamya Kuyumculuk ve Kuyum Makineleri, Franchise Fuarı”nın lansman toplantısı İstanbul’da yapıldı.

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası adına Sektör Temsilcisi Serdar Ay ve Start Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Musa Öztürk’ün katıldığı toplantıda yapılacak etkinlikler hakkında bilgiler verildi.

Lansman toplantısında açıklama yapan, Diyarbakır Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, her yıl daha da geliştirerek düzenledikleri fuarın bu yıl daha çok ses getirmesini beklediklerini söyledi. Her yıl çıtayı biraz daha yükseğe çıkarmak hedefinde olduklarını belirten Yüksel "Bu yılda sektörün önde gelen güzide firmalarını bir arada buluşturuyoruz. Sadece bununla yetinmeyip düzenleyeceğimiz etkinliklerle sektöre ve bölgeye gerekli ilginin gösterilmesine de katkı sunmayı hedefliyoruz. Ülke genelinden ve Kuzey Irak’dan davet edilen toptancıların ve alım heyetlerinin fuarımıza önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Katılımcı firmalarımızın alım heyetleriyle yapacakları ticari işbirlikleri en büyük beklentimizdir. Bu sayede sektörümüze, bölgemize ve ülkemize ciddi katkılar sunmayı hedefliyoruz. Fuarımızın düzenlenmesinde emeği geçen herkese, özellikle sponsorlarımız Ahlatçı, İsgold, Elif Gold ve Altınay Kuyumculuğa teşekkür ediyoruz" dedi.

Start Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek olan "Mezopotamya Kuyumculuk, Kuyum Makineleri ve Franchıse Fuarı"na 100'e yakın firmanın katılması bekleniyor.