Doğanlar Mobilya Grubu, ilk çeyrekte 11 mağaza açtı

Doğanlar Mobilya Grubu, 2024 yılının ilk çeyreğinde Doğtaş markasıyla Gaziantep, Balıkesir ve İstanbul’da 3, Kelebek markasıyla Kırklareli’nde 1, Kelebek Mutfak-Banyo ile Balıkesir, İstanbul ve Erzincan’da 3, Lova markasıyla da İstanbul’da 1 mağaza açtı. Grup yurt dışında da Kelebek markasıyla İngiltere ve Burkina Faso’da, Lova markasıyla da Moğolistan’da yeni mağazalar açtı. Böylece Doğanlar Mobilya Grubu, yılın ilk çeyreğinde toplamda 11 yeni mağaza açtı.

Mağaza yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş, 2024 hedeflerine paralel bir büyüme yaşadıklarına dikkat çekti. Geçen yıl yurtiçinde 623 ve yurt dışında 107 olmak üzere toplam 730 satış noktasına ulaştıklarını belirten Karamemiş, yılın ilk çeyreğinde açtıkları 11 yeni mağazayla öngörüleri doğrultusunda yol aldıklarının vurguladı. Yurt dışında farklı lokasyonlarda mağaza açmanın yurt içindeki büyüme kadar önemli olduğunu belirten Karamemiş, 2024 yılı sonuna kadar yurt içinde 80-90, yurt dışında ise 20-25 olmak üzere toplamda 100-115 arasında yeni satış noktası açmayı hedeflediklerini söyledi.