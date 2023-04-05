Doğanlar Mobilya Grubu’nda yeni CEO

Doğanlar Mobilya Grubu’nun yeni CEO’su Mustafa Karamemiş oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Kiev Ulusal Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ekonomi mezunu olan Karamemiş, profesyonel kariyerine 1994 yılında başladı.

Mobilya sektöründe uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahip olan Karamemiş, 3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla Doğanlar Mobilya Grubu’nun CEO’su olarak görevine başladı.

İsmail Doğan, Mustafa Karamemiş’in Doğanlar Mobilya Grubu’nun yeni CEO’su olmasıyla, grubun yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edecek.