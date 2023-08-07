DT Cloud, MB tarafından yetkilendirilen bulut hizmeti sağlayıcısı oldu

EKONOMİ – KOCAELİ

Türkiye merkezli başlayan ve genişleme stratejisi ile de Uluslararası alternatif bir bulut platformu sağlayıcısı olan DT Cloud, Türkiye’de ve dünyada farklı sektörlerde hizmetlerine devam ediyor. Dijital Dönüşüm süreçlerinde yönetim ve işletim maliyetlerini düşürmek için geliştirilen DT Cloud, sektörlere bulut sanal veri merkezi hizmetleri, güvenlik, erişim, veri tabanı, büyük veri işleme, yapay zeka ve metaverse gibi ihtiyaçlarını hazır abone olabilecekleri servisler olarak sunarken aynı zamanda “dt.net.tr” olarak kurum, kuruluş ve şirketlerin ihtiyacı olan her türlü altyapı ve uygulama hizmetlerine, yatırım maliyetlerini üstlenmeden erişme imkanını veriyor.

Ülke çapında TCMB’nin yetki verdiği 6 şirketten biri

Fintech sektöründe e-para ve ödeme şirketlerine uygulama ve bulut hizmetleri vermek isteyen firmaların ön şart olarak TCMB’den bu yetkilendirmeyi alma zorunluluğu bulunuyor.

Ödeme ve para kuruluşları için bulut hizmeti sağlayan firmalara yetkilendirme, 1 Aralık 2021 tarih ve 31676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ”deki 16’ıncı madde kapsamında yapılıyor.

TCMB tarafından yetkilendirme için; ilgili ekiplerin en az yedi yıl deneyimli olması, gerekli bilgi sistemlerinin ve teknolojik altyapının kurulması, bilgi sistemlerinin, bilgi güvenliği gereklerinin yerine getirilmesi hususunda herhangi bir görevi bulunmayan ve sızma testi konusunda ulusal veya uluslararası belgeye sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından “Bilgi Sistemleri Sızma Testleri Usul ve Esasları”na uygun olarak başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla sızma testi gerçekleştirilmiş olması ve ilgili sertifikalara sahip olunması gibi şartlar aranıyor.

1 Aralık 2021 tarihli tebliğin yürürlüğe girmesinin ardından ödeme ve elektronik para kuruluşlarına topluluk bulutu dış hizmeti, sadece TCMB’nin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) onayından geçen bulut hizmeti sağlayıcı firmalar tarafından verilebiliyor. DT Cloud tarafından yapılan başvuruya yönelik değerlendirmesini tamamlayan TCMB, ‘Topluluk Bulut Dış Hizmet Sağlayıcısı olarak başvurusu onaylanan firmalara yönelik 28 Temmuz 2023 tarihli bir duyuru yayımladı. Duyuruya göre DT Cloud’un geliştiricisi Digital Transformation Group (DTG)'un Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından da 2013 yılında elektronik haberleşme işletmecisi olarak yetkilendirilmiş olan iştiraki DT İletişim Hizmetleri AŞ (DT Cloud Services), ödeme ve elektronik para kuruluşlarının bu hizmeti alabileceği yetki belgesi verilen Türkiye çapında 6 şirketten biri oldu.

Finans sektörüne özel bulut tabanlı çözümler DT Cloud Platform’dan sunuluyor

TCMB’den alınan yetki onayıyla birlikte şirketlerin ihtiyaç duyduğu hizmetler, DT Cloud Platform ile sağlanabilirken DT Cloud, bu kapsamda veri güvenliği başta olmak üzere esnek, ölçeklenebilir, yüksek erişilebilirlikli bulut bilişim hizmetleri ve Kubernetes hizmeti sayesinde uygulama dağıtımında otomatikleştirme ve yüksek performanslı uygulama yönetimi sunuyor. TCMB tarafından yetkilendirilmiş ödeme ve elektronik para kuruluşlarına hizmet veren, ürün geliştiren firmalar da DT Cloud bulut ortamında servislerini geliştirebiliyor ve hizmet verebiliyorlar.

Ülke sınırları içinde yerli kaynaklarla bugüne kadar verilemeyen, KVKK ve bankacılık düzenlemelerine uyum için yurt dışından tedarik edilemeyen, elastik ölçeklenebilen veri tabanı servisleri, Büyük Veri, Yapay Zeka ve metaverse gibi trend teknolojileri de içeren DT Cloud ile bulut ve bulut tabanlı hizmetleri finans endüstrisinin kullanımına sunuluyor.