Durak Tekstil Çin’de strateji değiştirerek Türkiye’den ihracata başladı

EKONOMİ/BURSA

2007 yılından bu yana Çin’de faaliyet gösteren Durak Tekstil, bu süreçte güçlü bir ekip kurarak hem Türkiye’ye ham madde tedariki sağladı hem de Çin’deki üretim tesislerinde ürettiği ürünleri Çin ve Uzak Doğu’daki global markaların üreticilerine ulaştırdı. Firma, iki yıl süren sistem dönüşüm çalışmalarının ardından, Çin yapılanmasını "Tedarik – Yeni İş Geliştirme – Türkiye’den Direkt Satış" odağında yeniden şekillendirdi. 2025 yılı itibarıyla Çin ve Uzak Doğu firmaları için Çin’de gerçekleştirdiği üretimi Türkiye’ye taşıyan Durak Tekstil, bölgedeki müşterilerini Türkiye’den tedarike ikna etmeyi başardı.

Yeni yapılanma ile birlikte Durak Tekstil, Çin ve Uzak Doğu’daki yaklaşık 500 imalatçı müşterisine, alışık oldukları sipariş ve sevkiyat süreçlerinde herhangi bir aksama yaşatmadan Türkiye’den düzenli ihracat yapmaya başladı. Altı aydır kesintisiz şekilde yürütülen stok beslemeleri sayesinde müşteri memnuniyeti üst düzeye çıkarıldı.

20 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi

Üretim faaliyetlerini Türkiye’de konsolide eden Durak Grubu, bu adımıyla ciddi bir maliyet avantajı da sağladı. Çin’deki şirket yapısı, ticaret firması kimliğiyle yeniden konumlandırıldı. Bu yeni yapıyla, yalnızca kendi ürün gruplarında değil, farklı alanlardaki ürünlerde de Çin, Türkiye ve diğer ülkeler arasında alım-satım faaliyetlerine başlanarak daha geniş bir ticaret ağı kurulmuş oldu.

Ayrıca, Çin’deki gayrimenkulünü satarak üretimini Türkiye’ye taşıyan şirket, Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle makinelerini Türkiye’ye getirerek üretim kapasitesini yüzde 30 oranında artırdı. Böylece makine değerleri de dâhil olmak üzere Türkiye’ye toplamda yaklaşık 20 milyon dolarlık doğrudan yatırım gerçekleştirildi. Durak Tekstil, Çin’deki üretimden elde ettiği geliri ise Bursa Vakıfköy’de bulunan mevcut fabrikasına ek olarak, TOSAB Sanayi Bölgesi’ndeki arsasında projelendirdiği yeni fabrika yatırımında değerlendirmeyi planlıyor.