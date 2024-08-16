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Düşük kar açıklayan otomotiv şirketine hissedarlar dava açtı

Stellantis hissedarları hayal kırıklığı yaratan kazançlarının ardından ABD'de dava açtı.

Haber Merkezi
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Düşük kar açıklayan otomotiv şirketine hissedarlar dava açtı
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Stellantis, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupalı-Amerikalı otomobil üreticisinin, hisse senedi fiyatının düşmesine neden olan hayal kırıklığı yaratan kazançlarını açıklamadan önce, artan stokları ve diğer zayıflıkları gizleyerek kendilerini dolandırdığını söyleyen hissedarlar tarafından dava edildi.

Perşembe günü Manhattan federal mahkemesinde yapılan şikayette, Stellantis'in stoklar, fiyatlandırma gücü, yeni ürünler ve işletme marjı hakkında "ezici bir şekilde olumlu" değerlendirmeler yaparak 2024 yılının büyük bir bölümünde hisse senedi fiyatını yapay olarak şişirdiği belirtildi.

Hissedarlar, Stellantis'in 25 Temmuz'da ilk yarı düzeltilmiş faaliyet gelirinin analistlerin beklediği 8,85 milyar Euronun altında %40 düşüşle 8,46 milyar Euroya (9,28 milyar dolar) gerilediğini açıklamasıyla gerçeğin ortaya çıktığını söyledi. Stellantis, Reuters'a e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Bu dava haksızdır ve şirket kendisini şiddetle savunmak niyetindedir" dedi. Stellantis ayrıca düzeltilmiş faaliyet geliri marjının çift haneli tam yıl hedefinin altına düştüğünü söyledi.

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