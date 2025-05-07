Edessa, ihracatını artıracak yatırımlara odaklandı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Sektördeki 35. yılında kurumsal yapısını yenileyerek yatırıma devam eden Edessa Global, mobilya sektörünün neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen entegre yapısı ile büyümeye devam ediyor. 2024’te yönetimi tamamen devraldıktan sonra kurumsal yapıyı güncelleyip verimlilik odaklı yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Edessa Global CEO’su Mustafa Solak, “Kaliteli ve işinde uzman bir ekip ile yola devam ederken hem büyüme hem de ihracat hedeflerimizden vazgeçmedik. İnşaat projelerinde A’dan Z’ye anahtar teslim işlerin yanı sıra kapı, mutfak dolabı ve banyo dolapları gibi birçok alanda sektöre hizmet veriyoruz” dedi.

Üretim kapasitelerini yaptıkları makine ve modernizasyon yatırımları ile artırdıklarını belirten Solak, “Şu anda 18 bin metrekaresi kapalı 24 bin metrekarelik tesisimizde üretim yapıyoruz. Mevcut fabrikamız ile entegre Kayseri, Kocaeli, Balıkesir ve Antalya’da şubelerimiz var. Bu şubelere ilave olarak Türkiye’nin neredeyse her ilinde bayilerimiz bulunurken yurt dışında da büyümemiz sürüyor. Halihazırda Irak’ta bir mağazamız ve Bulgaristan’da bir şirketimiz var. Bunlara ilave olarak 2025 içerisinde Almanya’da bir mağaza ve Nijerya’da da üretim tesisi kurmak için çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

“Aylık 20 bin kapı kapasitemiz var”

Edessa Global çatısı altında grup şirketleri olarak Edessa’nın yanı sıra Omessa, Edsdoor, EdessaDoor, Tital Life, Bagnora, ve Türkiyem Mobilya markaları ile farklı alanlarda yerel ve global pazarda yer aldıklarını belirten Solak, “Nuvessa markamızın da dünya çapında bilinirliğinin artması adına çalışıyoruz. Üst düzey kaliteli ve Alman teknolojisi ile niş ürünleri bu marka ile piyasaya sunacağız. Şu anda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da 15’ten fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Üretimini yaptığımız iki üründen biri yurtdışı pazarlarda müşteri ile buluşuyor. Kısa vadeli planlarımızda ihracatın üretimdeki payını %60-65 seviyesine çıkarmak istiyoruz. Nijerya’da kurmaya başladığımız tesis mutfak ağırlıklı üretim yapacak ama diğer ürün gruplarını da yarı mamul olarak buradan göndereceğimiz için ihracatımızda da bize alternatif bir alan sunacak. Ayrıca Almanya’nın Frankfurt Kenti’nde bir showroom açarak orada da ürünlerimizi sergilemeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Aylık 20 bin kapı, 5 bin banyo dolabı ve bin takım mutfak dolabı üretebilecek kapasitede olduklarını söyleyen Mustafa Solak, “Verimlilik odaklı çalışmalarımız üretim kapasitemize olumlu yansıdı ama şu anda banyo grubunu farklı bir lokasyonda üretiyoruz. Gelecek planlarımızda banyo grubunun da dahil olduğu tek bir lokasyonda tüm üretimi yapmak var. Bunun için modern teknolojileri ve alternatif lokasyonları da değerlendiriyoruz” dedi.

İnşaat sektöründeki yavaşlamanın doğal olarak kendilerini de etkilediğini belirten Solak, “Piyasadaki nakit sıkıntısına paralel olarak konut tarafındaki daralma ve buna paralel düşen alım gücü iç piyasa hareketlerini olumsuz etkiledi. Bu da üretimdeki kapasite kullanımına yansıdı. Ancak sürecin bu şekilde devam etmeyeceğini ve 2025’in ikinci yarısı ya da yaz sonu bir toparlanma hareketi olacağını öngörerek çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda hem üretim gücümüzü koruyoruz hem de alternatif ihracat pazarları için çalışıyoruz” diye konuştu.