Electrolux, Rekabet Kurulu’nda sözlü savunma yaptı

Rekabet Kurulu’nda Electrolux firmasının sözlü savunma toplantısı yapıldı. Sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında, Kurumun merkez binasında yapıldı.

Küle, söz konusu firmanın, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını hatırlattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi, bulguların ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde Electrolux firmasının ilgili kanunu yeniden satıcıların satış fiyatını tespit etmek suretiyle ihlal ettiğini ve bu nedenle teşebbüse idari para cezası uygulanması gerektiğini bildirdi. Daha sonra şirket temsilcileri savunma yaptı.

Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret AŞ temsilcisi, firmanın belli beyaz eşya ürünlerindeki pazar payının yüzde 1'in altında olduğunu belirtti.

Temsilci, firmanın herhangi bir teşebbüsü ihlale zorlama kabiliyeti olmadığını, soruşturmaya konu olan toptancı konumundaki teşebbüsün rakip ürünleri satmakta özgür olduğunu ifade etti.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.