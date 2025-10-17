Elektroteks’in ihracat başarısı ödüllendirildi

EKONOMİ (BURSA) - Bursa’da 55 bin metrekarelik üretim alanına sahip olan ve Almanya, Amerika, Hindistan, Bulgaristan, Brezilya gibi dünyanın birçok ülkesinde üretim tesisleri bulunan Elektroteks, yatak yan sanayisinde ve sünger üretiminde özel üretim hatları tasarlayıp üreten global bir Türk markası olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Şirketin dış ticaret faaliyetlerini yürüten Sayger Otomasyon Makine, Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından düzenlenen ödül programında üç farklı kategoride ödüle layık görüldü. Sayger, tekstil konfeksiyon makineleri ve aksamları, ambalaj makineleri ve aksamları ile yük kaldıran ve taşıyan makineler ürün gruplarında başarılarını sürdürülebilir kılmış olan ilk 5 büyük ihracatçısı arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, yaklaşık 140 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, “İhracatta aldığımız bu ödül, sadece şirketimizin değil, aynı zamanda ülkemizin uluslararası rekabet gücünün de bir yansımasıdır. İnovasyon odaklı üretim anlayışımız ve küresel pazarlarda elde ettiğimiz başarılar, bizler için bir gurur kaynağı olduğu kadar Türkiye’nin dünya ticaretindeki gücünün de somut bir kanıtıdır. Bu ödül, Ar-Ge’ye, teknolojiye ve insana yatırım yapmanın ne kadar doğru bir strateji olduğunu gösteriyor” dedi.

Sürdürülebilir büyüme vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan Osman Güler, yeni pazarlara açılarak uluslararası rekabette daha da güçlü bir şekilde yer almayı hedeflediklerini söyledi. Yatak üretim teknolojilerinde dünya lideri pozisyonlarını korurken yakın dönemde faaliyet göstermeye başladıkları sünger üretim teknolojilerinde de kısa sürede dünyanın önde gelen firmalarından biri haline geldiklerini belirten Güler, bu alanda da dünya lideri konumuna yükselmek istediklerini aktardı.