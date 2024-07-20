Elmaksan’ın sponsor olduğu Suruçlu kick boksçunun hedefi, dünya şampiyonluğu

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da transformatör sektöründe hayata geçirdiği yeni fabrika yatırımlarıyla büyümesini sürdüren Elmaksan, kentteki spor camiasına desteğini sürdürüyor. Kentin ulusal liglerdeki en önemli temsilcisi Şanlıurfaspor’da hem yönetim hem de bütçe desteğinde bulunan firma, takımın yeni lige hazırlanmasına aktif katkı sundu. Firma, aynı zamanda dezavantajlı sporculara yönelik desteğine de devam ediyor. Son olarak ekonomik sorunlardan dolayı ailesiyle birlikte Galler’e iltica eden Suruçlu genç kick boksçu Tuba Yavuzel’e sponsor olan firma, sağladığı altyapı ile genç sporcunun dünya şampiyonluğu yolculuğundaki en önemli destekçisi oldu.

Elmaksan Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yavuzel, “Tuba uzun bir süre önce ekonomik sorunlardan dolayı ailesiyle Suruç ilçemizden Galler’in başkenti Cardiff’e taşınmış genç kızımız. Kızımız okula giderken uğradığı bir saldırı sonrası kick boksa başlıyor. Bu süreçte antrenörü kızımızdaki yeteneği görünce bu alanda profesyonelleşme süreci başlıyor. Biz o süreçte genç kızımıza destek olmaya başladık. Giyim, alet, lojistik alanlarda kızımızın yanında olarak ona başarı yolculuğunda altyapı desteği sunduk. O da bu süreçte yüzümüzü kara çıkartmadı. Önce İngiltere’de katıldığı müsabakalarda önemli başarılar elde etti. Burada çıktığı maçların ardından 16- 18 yaş klasmanında İngiltere şampiyonu oldu. Daha sonra Galler Kick Boks Şampiyonasını da birinci bitirdi. Kızımız son olarak İngiltere’de düzenlenen Uluslararası Orta Doğu Kick Boks Şampiyonası’nı da birincilikle bitirdi. 6 turnuva birinciliğinin ardından yarın genç sporcumuz Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda ter dökecek. Ayrıca 11 Ağustos 2024 tarihinde Dubai’de düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası’na katılım sağlayacak. Ayrıca genç sporcumuz Galler milli kadın futbol takımında da oynuyor. Kızımız her ne kadar Avrupa ve Dünya Kick Boks Şampiyonalarında Galler’i temsil edecek olsa da Urfalı bir sporcumuz olarak bizim için gurur kaynağımız. Kızımızın başarı yolculuğuna katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

“Sosyal şehirlerde nitelikli personel göçü olmaz”

Şirket olarak sporu ve dezavantajlı sporcuların yanında olacaklarını ifade eden İbrahim Yavuzel, bu alanda kentin ulusal liglerdeki en önemli temsilcisi Şanlıurfaspor’un da destekçileri arasında yer aldıklarını söyledi. Şanlıurfa’yı bir spor kenti yapacak tüm girişimlerin yanında olduklarını belirten Yavuzel, şöyle devam etti: “Spor demek aynı zamanda sosyalleşme demek. Kentimizin sosyal yaşam standartlarını artırmak, uluslararası tanıtımını sağlayacak en önemli araçlarımızdan birisi de sporcularımız olduğu yaklaşımıyla hareket ediyoruz. Çünkü sporun dili, dini ve ırkı yoktur. Spor toplumları kaynaştıran en önemli değerlerden bir tanesidir. Sosyal bir şehir demek bizim gibi tüm firmalar için hayati önemde olan nitelikli personelin göç etmediği ve tam tersine göç aldığı bir kent demektir. Sosyal şehirlerde nitelikli personeller şehre gelmek için olanak arar. Bunu Ege ve Marmara’daki büyükşehirlerde izliyoruz. Nitelikli personel göçü alanında Urfamızın makus kaderini tersine çevirmek amacıyla spora ve sporculara desteğimiz sürekli olarak sürecek. Urfa, ancak daha güçlü spor alanları ve sporcuları ile sosyalleşebilir.”