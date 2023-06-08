EM Group, BRCGS sertifikası aldı

Çiğköftem markasının sahibi EM Group, Brand Reputation Through Compliance Global Standard Gıda Güvenliği Global Standardı Belgesi’ni (BRCGS Food Safety Standardı Issue 8 Sertifikası) aldı.

EM Group’un aldığı bu belge ürettiği tüm ürünleri kapsaması bakımından Türkiye’de bir ilki ifade ediyor. Ayrıca EM Group, BRCGS tarafından yapılan tüm denetimlerden A Grade yani en yüksek derece ile geçti.

400’ü aşkın şubesi bulunuyor

Türkiye’nin yanı sıra Çiğköftem markasıyla Azerbaycan, Almanya, Belçika, Avusturya, Hollanda, Fransa, İngiltere, KKTC ve Macaristan’da 400’ün üzerinde şubesi bulunan EM Group, yakın bir gelecekte İspanya ve Polonya’da da şubeleşecek.

Çiğ köfte, içli köfte, falafel ve yaprak sarma imalatı konusunda güvenilir ürünlerin tüketiciye sunulması önemseyen EM Group, üretim tesislerinde çalışanlarına sürekli olarak sağlıklı gıda ve hijyen eğitimleri veriyor. Üretilen ürünler üretim aşamasından başlayarak, tüketiciyle buluşana kadar sıkı bir denetimden geçiyor.

EM Group, üretim tesislerindeki kapasite, alt yapı, üretim hattı ve ekipman yenilemesi için sürdürülebilir yatırım politikalarının yanı sıra tünel tipi şoklama sistemi sayesinde koruyucu ve katkı malzemesi kullanmadan, hammadde girişinden son ürüne ve lojistik süreçlerine kadar yüzde 100 izlenebilirlik kriterlerini uygulayarak üretim yapıyor.