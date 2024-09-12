Emlakjet, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne imza attı

Cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kadınların ekonomik hayata tam katılımını sağlamak için geliştirilmiş küresel bir girişim olan WEPs, şirketlere kadınların eşit haklara, fırsatlara ve kaynaklara erişimini artırmaları konusunda rehberlik ederken, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı ve iş dünyasında kadın liderliğini desteklemeyi amaçlıyor. Emlakjet ise, bu global girişime imza atarak, kadınların iş dünyasında güçlenmesine katkıda bulunmayı taahhüt ediyor.

Emlakjet İnsan Kaynakları Direktörü Nilhan Üçok Erten, konuyla ilgili olarak “Kadınların iş dünyasında güçlenmesine katkı sağlamak ve cinsiyet eşitliğini desteklemek bizim için büyük bir sorumluluk. Şu an kadın çalışan oranımız %45, yönetim kademesinde ise bu oran %43. WEPs imzacısı olarak bu oranları eşitlikçi seviyede korumayı ve sadece Emlakjet içi değil, sektörümüz içinde de toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek istiyoruz.” dedi.

Emlakjet olarak, WEPs’e imza atarak iş dünyasında kadınların güçlenmesi adına önemli taahhütlerde bulunduklarını belirten Üçok Erten, “Hayatın her alanında ve her seviyesinde kadınların varlığını güçlendirmek üzere ekonomik yaşamın içinde artarak yer almalarını sağlamak amacıyla hayata geçen en önemli küresel girişimlerinden biri olan WEPs kapsamında, toplumsal cinsiyet eşitliği için 7 önemli prensibin altına imzamızı atmaktan gurur duyuyoruz.

Cinsiyet eşitliğini kurumsal kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirmeye, yönetim kademelerinde kadın liderliğini güçlendirmeye, tüm çalışanlar için eşit fırsatlar sunmaya, cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratacak eğitim programları düzenlemeye devam edeceğiz” şeklinde açıklamada bulundu.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri

Emlakjet’in WEPs’e imza atarak kadınların iş gücüne katılımını artırmaya ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmaya yönelik çalışmaları, şirketin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda attığı önemli adımlardan biri olarak dikkat çekiyor.