Empero’dan Konya’ya 800 milyon TL’lik yatırım

İMAM GÜNEŞ / KKTC

Ersöz Gonca ismiyle 1983’te soğan doğrama makinesi satan Empero Group, ürünü talep görünce zamanla yeni ürünler üretmeye başladı. 3 kişiyle başlanan serüven, bugün 3 bin çeşit ürün üreten, 200 bayiye ve 650 çalışana ulaşan, 90 ülkeye ihracat yapan bir markaya dönüştü. Konya’daki 50 bin metrekare alanda üretim yapan Empero Group, İstanbul’da da 6 bin metrekare ile dünyanın sayılı büyük shoowroom’larından birine sahip.

Şirket, bu yıl 40’ncı yılını kutlarken 200 bayisiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde buluştu. Şirketin yönetim kurulu başkanlığını Bekir Topuz yapıyor. Topuz aynı zamanda İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (İDDMİB) ve Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TUSİD) yönetim kurulu üyeliğini üstleniyor. Empero Group’un düzenlediği etkinliğe İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, İDDMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Talha Özger, İDDMİB Denetim Kurulu Üyesi Gökhan Turhan da katıldı.

Kilogram değeri 30 dolar olan ürünler üretecek

Şu an başta İtalya gibi marka bir ülkenin bile Empero kalitesinde üretim yapamadığını ifade eden Topuz, yeni yatırımlarla ilgili şu bilgileri verdi: “Bu sene tepsi yıkama makinesi yaptık. Dünyada benzeri yok. Şu ana kadar ürettiğimiz ürünlerle yıllık 15 milyon dolarlık ithalatın önüne geçtik. Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde 800 milyon TL yatırımla yeni fabrikamızı devreye almaya hazırlanıyoruz. Bu tutar sadece binaya ayırdığımız bütçe. Pişirme ekipmanlarından soğutma ürünlerine kadar üretimi zor olan, ithal edilen ürünleri yeni fabrikamızda üreteceğiz. Katma değerli ürünlerle ülkemize katkı sağlayacağız. Hedefimiz ithal edilen ürünleri üreterek ülkemizin cari açığının düşürülmesine katkı sağlamak. Yeni fabrika ile 15-20 milyon dolarlık daha ithalatın önüne geçmiş olacağız. Bu ürünlerin kilogram değeri 30 dolar civarında olacak.”

ABD pazarı için bir belgeye 1,5 milyon dolar harcadı

Şirketin isminin imparator kelimesinden geldiği bilgisini veren Topuz, ihracat pazarları hakkında şunları söyledi: “Geçen yıl 65 milyon dolarlık ciromuzun yüzde 75’ini ihracattan elde ettik. Son 2 yıldır ABD pazarına yoğunlaştık.

Bu yıl New York’a showroom açtık. Bu pazarda ABD ve Çin ürünleri ön planda. Bizim kalitemiz yüksek, fiyatlarımız da ABD firmalarına göre ucuz. Ancak ‘UL’ belgesi olmadan büyük toptancılar ürün almıyor. Bu belge için 1,5 milyon dolar harcadık. Pazara tam anlamıyla girdiğimizde ihracatımız da artacak.

Sektör, 800 milyon dolarlık ticaret fazlası veriyor

Sektörün ihracatında Körfez ve Ortadoğu ülkelerinin de ön planda olduğunu kaydeden Bekir Topuz, şu bilgileri verdi: “Dünyada Çin, İtalya, Almanya’nın ardından biz varız. Son dönemde de Suudi Arabistan ve Mısır’da hareketlilik başladı. Özellikle Suudi Arabistan’da yaşadığımız kaybı bu yıl toparlayacağız. Rusya’da sektör olarak yüzde 100’ün üzerinde büyümemiz var. Türkiye’yi ön plana çıkaran en önemli konu üretim kalitemiz. Üretim kalitemiz Avrupa ile aynı seviyede. Hatta bazı noktalarda çok daha kaliteli ürünler üretiyoruz. Geçen yıl endüstriyel mutfak ihracatımız 2,5 milyar dolar oldu. Sektör olarak geçen yıl 800 milyon dolarlık ticaret fazlası verdik.”

“Dünyadaki tüm mutfakları yapmaya adayız”

Türk mutfak sektörünü tanıtmanın eskiden zor olduğunu, şimdi ise gastronominin en önemli parçası haline geldiğini belirten İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Birlik olarak, gastronominin tamamlayıcısı olan yağ, sebze-meyve, mutfak ekipmanları gibi tüm sektörlerin temsilcileri ile birlikte kümelenmeye gidiyoruz. Mutfak sektörü, bakır ve alüminyumdan sonra birliğimizdeki üçüncü büyük sektör. Artık yurt dışındaki fuarlarda ürün çeşitliliğimiz dikkat çekiyor. Mutfak kültürümüz geniş olduğu için ürettiğimiz ekipman da genişliyor. Ürünlerimizin çeşitliliğini, kalitesini iyi anlatıp dünyadaki tüm mutfakları yapmaya adayız. Dünyada tüm mutfak sektörü 150 milyar biz yüzde 4 pay alıyoruz. Bu payı da artırmak istiyoruz” dedi.