Enerjisa Üretim, sektörünün geleceğini şekillendiren Power MBA Programı'nın 4. dönemini tamamladı

Enerji sektörünün geleceğine yön veren, yenilikçi projelerle sektördeki standartları belirleyen ve bilgi birikimini sürekli güçlendiren Enerjisa Üretim, 4 yıldır başarıyla yürüttüğü Power MBA Profesyonel Gelişim Programı ile sektöre katkı sağlamaya devam ediyor. Sabancı Üniversitesi EDU iş birliğiyle geliştirilen eğitim programı, enerji sektöründe liderlik yapacak profesyonellere kariyerlerinde güçlü bir adım atma fırsatı sunuyor. Program yeni döneminde Türkiye ve dünyadan 96 katılımcısına enerji üretimi, yönetimi, sürdürülebilirlik ve inovasyon gibi kritik konularda kapsamlı bir eğitim sundu.

Araştırmalar, yenilenebilir enerji alanında uzmanlık gerektiren rollere olan talebin önümüzdeki dönemde artacağını gösteriyor. Anket çalışmaları ve TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu iş birliğiyle gerçekleştirilen ve Dünya Ekonomik Forumu'nun yayımladığı 2025 İşlerin Geleceği Raporu’na göre, Türkiye'deki şirketlerin %60'ı enerji teknolojilerinin iş modellerini dönüştüreceğini öngörüyor. Bu beklentiler ışığında Yenilenebilir Enerji Mühendisliği geleceğin en öne çıkan mesleklerinden biri olarak görülürken, Power MBA programı ise enerji sektöründe kariyer yapmak isteyen profesyoneller için benzersiz bir yol haritası sunuyor.

4. dönemini tamamlayan Power MBA, 284 mezun sayısına ulaştı

Program, yalnızca Enerjisa Üretim çalışanlarına değil, Türkiye ve dünyadan enerji, finans, mühendislik, bankacılık gibi farklı sektörlerden profesyonellerin katılımına açık. Türkiye’nin yanı sıraİngiltere, Sırbistan, Macaristan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Birleşik Arap Emirlikleri, Hırvatistan gibi çeşitli ülkelerden katılımcıları ağırlayan program, küresel bir etkileşim ağına dönüştü.

Teknik santral gezileriyle katılımcılara yerinde öğrenme fırsatı sunan program sonunda başarılı olan katılımcılar, yurt dışı santral ziyaretlerine katılma şansı yakalayarak teknik bilgilerini uluslararası perspektifle genişletiyorlar. 4. dönemin tamamlanmasıyla toplam 284 mezun vermiş olanPower MBA programı, katılımcılara sektördeki bilgi ve deneyimlerini uluslararası bir ağda paylaşarak kariyerlerinde güçlü adımlar atmanın yanı sıra farklı disiplinler arasında etkileşimi teşvik eden bir vizyon kazandırıyor.

“Power MBA ile enerji ekosistemini güçlendiriyoruz”

Power MBA programının geleceğiyle ilgili heyecanını dile getiren Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, “Her geçen yıl daha geniş bir katılımcı kitlesiyle yürüttüğümüzPower MBA Programı’nın son dönemini başarıyla tamamladık. Katılımcılarımızın, networking etkinlikleri ve sektörel buluşmalar sayesinde birbirleriyle güçlü ilişkiler kurmalarına ve farklı bakış açıları kazanmalarına imkân sağlıyoruz. Mezunlarımız için oluşturduğumuz Power MBA Alumni programı, iş dünyasındaki değişimlere uyum sağlamaları için sürekli gelişim fırsatları sunuyor. Katılımcılarımızın enerji sektörünün geleceğini şekillendirecek kritik rollerde yer alacaklarına ve programın enerji ekosistemine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Bu güçlü topluluk, ilerleyen dönemde daha da büyüyerek sektöre önemli katkılar sunmaya devam edecek. Bizler de bu yolculukta bağlarımızı daha da güçlendirmek için her zaman yanlarında olacağız” dedi.

4 modülden oluşanPower MBA programı, katılımcılara enerji sektöründeki temel konularda derinlemesine bilgi ve uygulamalı deneyim kazandırıyor. Program kapsamında enerji kaynakları ve teknolojileri, strateji ve yatırımlar, proje yönetimi, finans, mevzuat, çevre, iklim, sürdürülebilirlik, enerjinin geleceği, enerji depolama ve hidrojen teknolojileri, santral işletme ve bakımı, varlık yönetimi, ticaret, veri analitiği ve dijitalleşme gibi konular ele alındı. Dördüncü modülde ise Enerjisa Üretim perspektifinde uzman çalışanların eğitmenliği ile dijitalleşme, strateji, ticaret, işletme teknikleri ve enerjide yetenek yönetimi konuları işlendi. Programa dahil olan katılımcılar, Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi ve Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi gibi önemli sanayi merkezlerine düzenlenen teknik gezilere katılma fırsatı buldular. Ayrıca katılımcılar mezuniyet yemeği öncesinde gerçekleşen etkinliklerde, sektörün önde gelen isimleriyle bir araya geldiler.

Power MBA programının bir sonraki dönemi Mayıs 2025’te başlayacak.