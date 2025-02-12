Yeşil erik fiyatıyla dudak uçuklatıyor! Kiloyla, gramla değil artık tane ile satılıyor

Yaz aylarının vazgeçilmezlerinden erik şimdiden tezgahlardaki yerini aldı. Fiyatı ise dudak uçuklattı. Ankara’da erik, kilosu 5 bin liradan, tanesi ise 100 liradan satışa çıktı.

Kilosu 5 bin lira, 100 gramı 500 liradan satılıyor

Fiyatıyla dudak uçuklatan eriğin yanından geçemeyen vatandaşlar duydukları rakamla şaşkına dönerken, manavlar ise 'rağbet çok fazla' dedi.

Erik, çeyrek altınla yarışıyor

Ankara'da şu anda kilosu 5 bin TL olan erik, 100 gramlık paketler halinde 500 TL'ye satılabiliyor. 1 adet eriğin tanesi ise 100 TL oldu. Bu fiyata erik alan var mı merak konusu olurken, vatandaşlar farklı manavlar ise farklı yorumda bulundu.

Show Haber'de yer alan habere göre; Yılın ilk hasadı Bursa'da yapılırken 'yeşil altın' adeta çeyrek altınla yarışır hale geldi.

"Rağbet çok fazla"

Erik fiyatıyla cepleri yakıyor ancak talep de çok. "Çok alan var mı?" diye sorulan bir manav, "Haddinden fazla alan var tabii çok, rağbet çok fazla yani" ifadelerini kullandı.