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AJet yeni kampanyasını duyurdu: 100 bin indirimli bilet, 699 TL'den satışta...

AJet, Ramazan ayını kapsayan ve yurt içi uçuşlarda geçerli olan indirimli bilet kampanyasını başlattı. Kampanya ile, indirimli biletler 699 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Haber Merkezi
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AJet yeni kampanyasını duyurdu: 100 bin indirimli bilet, 699 TL'den satışta...
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AJet, misafirlerini Ramazan ayında farklı şehirlerdeki yakınlarıyla buluşturmak için yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan indirimli biletlerini, 12 Şubat 2025 tarihinde saat 11:00’den 13 Şubat 2025 saat 23:59’a kadar satışa çıkaracak.

İndirimli biletler, 24 Şubat – 25 Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

İndirimli 100 bin bilet satışta

Yolcularına erişilebilir fiyatlarla seyahat alternatifleri sunan AJet’in indirimli bilet kampanyasında, 100 bin koltuk satışı yapılacak.

Tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön uçuşları kapsayan kampanya ile, vergi ve harçlar dahil 699 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan ‘basic’ biletler, sadece AJet.com ve AJet mobil uygulamasından alınabilecek.

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