Kira fiyatlarında artış sürüyor: İşte İstanbul'un en pahalı semtleri...

İnternet üzerinden verilen ilanlara göre İstanbul'da kiralık ev fiyatları geçen yıla göre yüzde 45 arttı.

Bir emlak ilan platformunun 100 metrekarelik evler üzerinden tuttuğu kayıtlara göre, en pahalı kira fiyatları Beşiktaş'ta... Listenin ilk sırasında Bebek bulunuyor. Bebekte 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira fiyatı 75 bin 500 liraya çıkmış durumda.

İstanbul'da ortalama kira kaç TL?

İstanbul genelinde 100 metrekarelik dairelerin ortalama fiyatı 26 bin 500 liraya çıktı.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, "Asgari ücret 20 bin lira. kira ortalaması 26 bin 500 lira. Mantığa aykırı, geçinmek mantığa aykırı. Çok yüksek, emekli maaşına baktığımız zaman, asgari ücrete baktığımız zaman bir buçuk katına falan denk geliyor. İki oda bir salon şu an Mecidiyeköy'de 30 bin lira civarında. Yeteri kadar inşaat yapılmadığı için talep çok ama ev yok." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki en pahalı ilçeler sıralamasında Beşiktaş'ı Çekmeköy ve Sarıyer takip ediyor. Bu ilçelerde de kiralar 68 bin lirayı zorluyor.

"Fiyatlar abartılı"

Emlakçılar ise internetteki fiyatlar abartılı olduğunu, ev arayanlar mutlaka kapsamlı araştırma yapması gerektiğini söylüyor.

Aşa, "Gerçek piyasa bu değil, gerçekte ilana çıkan fiyatın oldukça altında ciddi pazarlık ve iskontolar söz konusu hem satılıkta hem kiralıkta. Piyasayı iyice etüt etmeden öyle gözü kapalı bir şekilde atlamasınlar." ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul uzmanları, kira fiyatlarının yaza doğru yine yükselişe geçebileceğini belirtiyor.

İstanbul'un en pahalı semtleri

Bebek (Beşiktaş): 75.500 TL

Nisbetiye (Beşiktaş): 69.000 TL

Ömerli (Çekmeköy): 67.900 TL

Sırapınar (Çekmeköy): 67.600 TL

Caddebostan (Kadıköy): 67.000 TL

Uskumruköy (Sarıyer): 64.900 TL

Şahkulu (Beyoğlu): 64.500 TL

Kuruçeşme (Beşiktaş): 64.300 TL

Ayazağa (Sarıyer): 63.200 TL

Levent (Beşiktaş): 62.000 TL

Arnavutköy (Beşiktaş): 62.000 TL

Suadiye (Kadıköy): 61.200 TL

Vişnezade (Beşiktaş): 60.500 TL