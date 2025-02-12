Reklam Kurulu'ndan Adidas’a ‘domuz derisi’ cezası

Cezayı getiren süreç, Adidas'ın Türkiye’de de satılan ‘Samba OG’ model ayakkabılarda, ürün bileşiminde domuz derisi kullanıldığına dair tespitle başladı. Şirketin Türkiye’deki satış sayfasında yer verilen ürün açıklamasında ‘doğal deri’ ifadesine yer verildiği, ürün içeriğinde domuz derisinden bahsetmediği belirlendi.

Kurul tarafından yapılan değerlendirmede, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği uyarınca reklamı yapılan bir malın içeriğinde, toplumun genel dinî hassasiyetlerine aykırı bir bileşenin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması halinde bu hususun reklamlarda açıkça belirtilmesi gerektiği de belirtildi.

Firma savunma vermedi

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Reklam Kurulu, ürünün detaylı içeriği ile ilgili bilgi almak amacıyla müşteri hizmetleri biriminden detaylı ürün bilgisi istediğini, ancak “üründe domuz derisi olup olmadığı hakkında bilgi verilemeyeceğine” dair iddiaların tetkiki amacıyla Adidas’tan savunma istedi. Firma 14 Kasım 2024’te tebliğ edilen söz konusu yazıya da cevap vermedi.

Kurul da şirketin ispat yükümlülüğünü yerine getirmediğini değerlendirdi. Firmanın Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddelerine aykırı tanıtımlarda bulunduğunu kararlaştıran Reklam Kurulu, firmaya 550 bin 59 lira idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verdi.