Enerya Enerji, hisse geri alımını sonlandırdı

Enerya Enerji, pay geri alımı programını sonlandırdı. Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin 25.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; 26.03.2024 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa İstanbul) nezdinde pay başına 158,80 TL-165,00 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 161,760 TL) toplam 64.393 TL nominal tutarlı pay geri alınmıştır.

Öte yandan, Yönetim Kurulumuz 26.03.2024 tarihinde yaptığı toplantıda;

1) 25.12.2023 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamamızda belirtmiş olduğumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı ilke kararına istinaden Borsa İstanbul'da ENERY koduyla işlem gören paylarımızın geri alımının yapılması konusunda başlattığımız pay geri alımı programının 26.03.2024 (bugün) itibarı ile sonlandırılmasına,

2) İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket paylarının işlem gördüğü pazarda gerçekleştirilmiş olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılmasına, Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.

Pay geri alım programı çerçevesinde geri alınan paylar için ödenen azami bedel pay başına 175,00 TL; ortalama bedel ise pay başına 147,942 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu geri alım programı kapsamında geri alınan toplam pay sayısı 1.689.850 adet olup; geri alınan payların sermayeye oranı %1,1654 olarak gerçekleşmiştir. Geri alım programı kapsamında söz konusu paylar için şirket kaynaklarından karşılanan fon miktarı ise 249.999.925,00 TL'dir."