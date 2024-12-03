English Home, küçük ev aletlerinde ürün portföyünü büyütecek

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Aydın Grup bünyesinde 2009 yılından bu yana bir ev ve yaşam markası olarak faaliyet gösteren English Home, 304’ü Türkiye’de 125’i yurt dışında olmak üzere toplam 429 mağazasıyla perakendede büyümesini sürdürüyor. 2023 yılının son çeyreğinde küçük ev aletleri ve sofra grubunu da portföyüne ekleyen firma, üç ana kategorideki binlerce ürünüyle ev ve yaşam alanlarına dokunuyor. English Home Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız, Ekim 2023’te tüketicilerle buluşturdukları Türk kahve makinası, çay makinası, kişisel blender, tost makinesi gibi ürünlerine olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi. Mutfak kategorisindeki ürün yelpazelerinin her geçen ay daha da geliştiğini kaydeden Mehtap Yıldız, bugün airfryer, stand mikser, table blender, waffle makinası gibi birçok ürünü içinde barındıran kuvvetli bir ürün portföylerinin oluştuğunu söyledi. Tasarım ve yenilikçilik konusunda iddialı olduklarını kaydeden Mehtap Yıldız, “Her sene özgün tasarımlarımızla koleksiyonlar çıkarıyoruz. Müşterilerimiz bizde sürekli yenilik görmeye çok alışkın ve beklentileri yüksek. Bu da bizi her kategoride ürün geliştirmeye motive ediyor, bu kapsamda Küçük ev aletleri ve Sofra&Mutfak kategorilerine özel bir Ar-Ge yapılanması da oluşturduk. Bu yapılanma sayesinde fikri, mühendisliği ve tasarımı English Home’a ait yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. 2025 yılında gerçekleştireceğimiz ürün lansmanlarıyla yeni ürünlerimizi tüketicilerle buluşturacağız.

Yeni ürünleriyle hem yatay hem de dikey büyüme sağladı

Perakende sektöründe 2024 yılının zorlu geçtiğini ancak kendileri için oldukça verimli ve başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirten Mehtap Yıldız, “Uzun süredir hedeflediğimiz büyüme stratejimizi tam anlamıyla devreye aldık. Yeni ürün kategorilerini piyasaya sürerken, aynı zamanda yeni mağazalar açarak ve toptan satış gibi farklı kanallarda faaliyet göstererek, hem yatay hem de dikey büyümeyi başardık. Elektrikli küçük ev aletleri ve sofra & mutfak kategorilerindeki pazar payımızı artırarak, müşterilerimize yenilikçi ve kaliteli ürünler sunduk. Ayrıca, kurumsal kimliğimizi ve mağaza içi deneyimimizi güncelleyerek rekabet gücümüzü pekiştirdik. Modern, müşteri odaklı mağaza tasarımlarımız alışveriş deneyimini daha keyifli hale getirirken, markamızın logosu ve görsel kimliğini yenileyerek geleneksel değerlerimize sadık, çağdaş bir görünüm elde ettik. Bu yenilikler, hem mevcut müşterilerimize hitap etmemizi sağladı hem de yeni kitlelere ulaşmamıza olanak tanıdı. E-ticaret ve mağazacılıkla ilgili müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik önemli yatırımlar yaparak, stoğu ve müşteri verilerini tek bir platformda toplayan omnichannel projeleri hayata geçirdik” diye konuştu.

“Omnichannel stratejisini daha da derinleştirecek”

Geçen yıl başlattıkları çift eksenli büyüme stratejilerinin tam anlamıyla kök salmaya başlayacağı bir döneme girdiklerini belirten Mehtap Yıldız, şöyle devam etti: “Bu strateji sayesinde, hem dijital hem de fiziksel platformlarda güçlü bir varlık göstererek sürekli bir büyüme patikasına girecek ve büyümemizi kalıcı hale getireceğiz. 2025 yılı her iki alanda da büyümeyi dengeleyerek, şirketimizin sürdürülebilir gelişimini sağlamayı planlıyoruz. Müşteri memnuniyetini sağlamak ve uzun vadeli sadakat ilişkileri kurmak adına sürekli yeniliklere odaklanacağız. Yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ederek, yalnızca müşterilerimizin beklentilerini karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda onları bir adım önde tutarak sektördeki rekabetçi avantajımızı güçlendireceğiz. Omnichannel stratejimizi daha da derinleştirerek, dijital ve fiziksel mağazalarımız arasındaki sınırları ortadan kaldıracağız. Bu sayede, müşterilerimize kesintisiz ve entegre bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Her iki platformda da mükemmel bir uyum yakalayarak, alışveriş sürecini daha verimli ve keyifli hale getireceğiz. Sonuç olarak, 2025 yılı, sadece bir büyüme yılı değil, aynı zamanda markamızın daha da güçlendiği, müşteri odaklı stratejilerimizin pekiştiği ve yenilikçi çözümlerle sektördeki liderliğimizi pekiştirdiğimiz bir yıl olacak.”