Enopex, güneş enerjisinde entegre yönetimle büyüyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Güneş enerjisi santrallerinde entegre yönetim alanında uzmanlaşan Enopex Enerji, sözleşme kapasitesinde 100 MW’ı aşarak yeni bir eşiğe ulaştı. Şirket, operasyonel verimliliği artırmaya yönelik hizmetleriyle Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyetlerini genişletiyor. Enopex Enerji Direktörü Şenol Kurt, büyüme planlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bugün itibarıyla 100 MW’ı aşan sözleşme kapasitemizle Türkiye’nin farklı bölgelerinde santrallerin verimliliğini artırıyoruz. Önümüzdeki dönemde ilk etapta 300 MW’a ulaşmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte uzun vadede daha yüksek kapasitelere erişmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte sadece büyümekle kalmıyor, aynı zamanda hizmet kalitemizi ve operasyonel yetkinliğimizi de sürekli geliştiriyoruz” dedi.

Bölgesel portföy güçleniyor

Özellikle Eskişehir, Ege Bölgesi ve Sivas’ta güçlü bir portföy oluşturduklarını kaydeden Kurt, “Bu bölgelerdeki santrallerde entegre yönetim hizmetleri vererek maksimum verimlilik sağlamayı amaçlıyoruz. Güneş enerjisi, ülkemiz için son derece değerli bir kaynak ve biz bu kaynağı en etkin şekilde değerlendirmek istiyoruz. Yatırımlarımızı bölgesel çeşitlilik üzerine kurgulayarak, hem sahadaki deneyimimizi artırıyor hem de ülke genelinde güçlü bir varlık ortaya koyuyoruz” ifadelerini kullandı. Kurt, şirketin vizyonuna dair olarak ise şunları söyledi: “Enopex olarak hedefimiz, Türkiye’nin dört bir yanında güvenilir ve sürdürülebilir enerji çözümleri sunarak sektörde öncü konumumuzu pekiştirmektir. Bu yolculukta bizimle birlikte olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Daha parlak bir gelecek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

GES’lerin sıcaklık artışları ve bakım eksiklikleri nedeniyle yangın riskiyle karşı karşıya olduğuna da dikkat çeken Şenol Kurt, bu görünmeyen tehlikeye karşı yatırımcıları uyararak, bakım eksikliklerinin sadece verim değil, can ve mal güvenliği açısından büyük risk taşıdığını belirtti. GES yatırımlarındaki en büyük güvenlik açığının, ihmale dayalı bakım eksikliklerinden kaynaklandığını vurgulayan Kurt, “Güneş enerji sistemleri çevre dostudur ancak ihmale gelmez. GES’lerde zamanla oluşan kablo gevşemeleri, bağlantı noktalarında özellikle konektörlerde ısınmalara ve erimelere yol açabilir. Panel yüzeyinde biriken kir, yaprak ve kuş pisliği ise 'Hot Spot' dediğimiz lokal ısınma noktalarına neden olur. Bu da doğrudan yangın riskini artırır” diye konuştu.

“Bakım artık lüks değil, zorunluluk”

Güneş enerji sistemlerini sadece üretim açısından değil, fiziksel risklerin bertarafı açısından da ele aldıklarını vurgulayan Kurt, GES bakımına bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştıklarını belirtti. Şenol Kurt, “Enopex olarak GES bakımını sadece temizlik ya da kontrol işi olarak görmüyoruz. Yangın önleme, arıza tespiti, kablo kontrolleri, termal kamera analizleri, çevresel güvenlik gibi tüm süreçleri entegre ediyoruz. GES yatırımlarını sadece bugünün değil, yarının da enerji kaynağı haline getirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.