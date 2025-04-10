Enroof, Avrupa ve Amerika’ya açılacak

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Güneş enerjisi santrali (GES) pazarının önde gelen EPC firmalarından biri konumunda bulunan Enroof Enerji, Manisa’da yeni bir şube açarak, hem büyüme stratejisini güçlendirdi hem de bölgede EPC ve bakım işletme konularında etkinliğini artırdı. 7 coğrafi bölgede 25’ten fazla şehirde tamamladıkları projelerle Türkiye’nin kurumsalda en güvenilir EPC ve kurulum partnerlerinden biri olduklarını belirten Enroof Enerji Genel Müdürü Yasin Bayraktar, son 6 aylık periyotta kurulumlara yoğun bir şekilde devam ettiklerini söyledi. Manisa’da sadece 54 günde montajı tamamlanan 8,5 MW’lık çatı GES projesinin resmi kabulünü aldıklarını açıklayan Bayraktar, “Sivas’ta hayata geçirdiğimiz 15 MW’lık arazi GES projemizin kabul süreci de başarıyla tamamlandı. Ayrıca Eskişehir’deki 28 MW’lık arazi GES projesi tüm hızıyla devam ediyor” diye konuştu.

Enerji depolama çözümleri sektörde fark yaratacak

Sadece çatı üzeri GES projeleri ile değil, aynı zamanda enerji depolama çözümleri ile de sektörde fark yaratmayı planladıklarını aktaran Yasin Bayraktar, enerji depolama sistemlerinin güneş enerjisinin sürekliliğini sağlamak ve arz-talep dengesini korumak açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Bayraktar, “2025 itibarıyla enerji depolama teknolojilerine daha fazla ağırlık vereceğiz. Bataryalı GES projeleri ile enerji sektöründe oyun değiştirici bir rol üstlenmeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının depolanabilir olması, hem sanayi tesisleri hem de enerji arzı açısından büyük avantajlar sunuyor. Batarya teknolojileri sayesinde artık güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjiyi depolayabiliyoruz. Bu da şebeke işletmeciliğinde daha stabil bir yapı oluşturuyor. Manisa’daki projede de bu teknolojiyi kullanarak enerji arzına süreklilik kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.

“Müşteri memnuniyeti önceliğimiz”

Kurulumunu üstlendikleri her projeyi, enerjide dışa bağımlılığı azaltma yolunda bir adım olarak gördüklerini belirten Bayraktar, “Enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamak amacı ile yüksek kaliteli güneş enerjisi çözümleri sunarak, inovasyon, güvenilirlik ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımız ile temiz enerjiye geçişi hızlandırmayı amaçlıyoruz” dedi. Sorumluluğunu üstlendikleri her proje için ilk başvuru sürecinden işletme-bakım dönemine kadar geçen tüm aşamalarda güveni ön planda tuttuklarını ifade eden Bayraktar, “GES sektöründe güvene dayılı bakış açısıyla fark yarattık. Yüksek kalitede ürün kullanmanın yanı sıra kurulumda yakaladığımız standartlardan ödün vermeyen bir EPC firması olma hedefimizi canlı tutmak önceliğimiz” dedi.

Küresel karbon emisyonlarının 2023 yılında rekor seviyelere ulaştığına dikkat çeken Yasin Bayraktar, “Yenilenebilir enerji sektörüne Güneş Enerji Santralleri kurulumuyla firmalara anahtar teslimi santrallerle çözümler sunuyoruz. Dünyadaki enerji üretimin büyük kısmı fosil yakıtlardan gerçekleştirildiği için küresel karbon emisyonları 2023 yılında rekor seviyelere ulaştı. Yapılan araştırmalar neticesinde karbon emisyonundaki artış, fosil yakıtların tedarikinde yaşanılan sıkıntılarla enerji talebindeki artış yeşil enerjiye olan talebi daha da artıracağı görülüyor. Bu kapsamda önümüzdeki yıllarda strateji ve hedeflerimiz yeşil enerjiye yönelik olacaktır. Ayrıca yeniliği benimseyerek, yenilenebilir enerji geleceğine geçişi hızlandırmayı hedefliyoruz. Güneş enerjisi sistemlerimizin performansını, verimliliğini ve güvenilirliğini optimize etmek için sürekli olarak yenilikçi çözümlerle mükemmelliğe ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Uluslararası GES projelerine hazırlanıyor

Enroof Enerji’nin bir diğer önemli hedefi ise 2025 yılı itibarıyla uluslararası pazarlara adım atmak ve orta vadede uluslararası enerji müteahiti olma hedefine yaklaşmak. Avrupa ve Amerika pazarlarına yönelik projeler geliştirmek için çalışmalara başlayan firma, bu bölgedeki enerji dönüşümünü yakından takip ediyor. Global ölçekte sürdürülebilir enerjiye geçiş hız kazanırken, yenilenebilir enerji projeleriyle bu dönüşümün bir parçası olmayı hedeflediklerini belirten Yasin Bayraktar, “Avrupa ve Amerika pazarlarında güçlü iş ortaklıkları kurarak uluslararası GES projelerine adım atmak istiyoruz. Yenilenebilir enerji projelerimizle Türkiye’de olduğu gibi global ölçekte de sürdürülebilir enerji çözümleri sunacağız. Bu dönüşümün bir parçası olmak, hem firmamız hem ülkemiz hem de dünyamız için çok önemli” diye ekledi.