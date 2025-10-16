EPSA, çok yönlü büyürken otomotivde de vites yükseltiyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’nin önde gelen yalıtım, ambalaj ve yapı kimyasalları üreticilerinden EPSA Yalıtım, son dönemde farklı sektörlerde attığı adımlarla dikkat çekiyor. Eskişehir ve Bursa’daki toplam 30 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikalarında üretim yapan şirket, hem iç pazarda hem de ihracatta büyüme stratejisini sürdürüyor. EPSA’nın Eskişehir tesislerinde üretimin yaklaşık yüzde 80’i beyaz eşya sektörüne ayrılmış durumda. Bu alandaki güçlü konumunu koruyan şirket, Teknosab’daki yeni fabrikasında ise yapı kimyasalları yanında EPP (Expanded Polypropylene) tabanlı ürünler geliştirmek için gerçekleştirdiği yatırımı da faaliyete almaya hazırlanıyor. Firma, ayrıca önde gelen bir tekstil firmasına yönelik geliştirdiği EPS separatör çözümüyle sektörde yenilikçi bir adım attı. Bu sayede hem daha dayanıklı hem de çevreci alternatifler sunduklarını kaydeden EPSA Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, çok yönlü büyüme stratejisi izlediklerini kaydetti. Özdemir, “Doğru Ar-Ge yatırımları, sürdürülebilir çözümler ve güçlü iş birlikleriyle hem iç pazarda hem de ihracatta payımızı artırmayı hedefliyoruz. Değişen dünya ticaret koşulları, şirketlerin yalnızca üretimde değil, aynı zamanda çevresel sorumluluk ve inovasyonda da güçlü olmasını gerektiriyor. Biz de ülkemizin gelişimi ve küresel rekabet gücünün artması için yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

Otomotivde elektrikli geleceğe yönelim

EPSA’nın büyüme planlarının merkezinde yapı kimyasalları bölümü bulunuyor. Bugün yaklaşık 200 çeşit ürünle pazarda yer alan şirket, epoksi esaslı tamir harçlarından su yalıtım sistemlerine, seramik yapıştırıcılardan derz dolgularına kadar geniş bir portföy sunuyor. EPSA, otomotiv yan sanayisine yönelik üretim planlamalarında da odağını hızla elektrikli araçlara kaydırıyor. Şirketin üzerinde çalıştığı batarya koruma sistemleri, darbe dayanımlı EPP parçalar ve hafifletilmiş çözümler, elektrikli araçların güvenliği ve performansı için kritik önemde. Özdemir, “Elektrikli araçların geleceğin mobilite dünyasında merkezde olacağına inanıyoruz. Bu nedenle EPP teknolojileriyle batarya güvenliği ve darbe dayanımı sağlayan parçaları geliştirmeye odaklanıyoruz. Yaptığımız yatırımlar, Türkiye’nin otomotiv yan sanayisini geleceğin teknolojileriyle buluşturma amacını taşıyor” diye konuştu.

İhracatta Orta Doğu ve Kuzey Afrika hedefi

Türkiye genelinde 100 bayisiyle güçlü bir satış ağına sahip EPSA, ihracatta ise büyüme planlarını Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarına yöneltmiş durumda. Özdemir, özellikle Umman’daki görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanmasını beklediklerini, bu bölgenin ihracat stratejilerinde önemli bir basamak olduğunu ifade etti. Ayrıca Körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika’da artan inşaat yatırımlarının EPSA’nın yapı kimyasalları ve yalıtım sistemleri ürünleri için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.