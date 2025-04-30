Erdemir'den ilk çeyrekte 12 milyon dolar net kâr

Erdemir, 2025 yılının ilk çeyreğinde 1,4 milyar dolar net satış geliri elde etti. Bu tutar, 2024 yılının son çeyreğine göre yüzde 7,6 geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 8,1 oranında azaldı.

Şirketin 2025 yılı ilk çeyrek FAVÖK’ü 99 milyon dolar oldu, bu rakam bir önceki çeyreğe göre yüzde 35,6 artış gösterdi. Ancak geçen yılın aynı dönemindeki 240 milyon dolarlık FAVÖK’e göre yüzde 58,8 düşüş kaydedildi FAVÖK marjı da önceki çeyrekteki yüzde 4,6’dan yüzde 6,7’ye yükselirken, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 14,9 seviyesinin gerisinde kaldı.

Ton başına FAVÖK ilk çeyrekte 51 dolar olarak hesaplandı. Bu değer, geçen yılın son çeyreğindeki 39 dolara göre yüzde 30,8 artış gösterirken, 1Ç24’teki 124 dolar seviyesinin yüzde 58,9 altında kaldı.

Net dönem kârı 2025 yılı ilk çeyrekte 12 milyon dolar olarak açıklandı. Bu rakam, bir önceki çeyrekteki 76 milyon dolara göre yüzde 84,2, geçen yılın aynı dönemindeki 181 milyon dolara göre ise yüzde 93,4 oranında azaldı.

2025 yılı ilk çeyreğinde net kâr marjı yüzde 0,8 olarak gerçekleşti. Bu oran, bir önceki çeyrek olan 2024 yılının son çeyreğinde yüzde 4,8 seviyesindeydi. Geçen yılın aynı döneminde ise net kâr marjı yüzde 11,3 olarak kaydedilmişti. Böylece net kâr marjı, çeyreklik bazda 4 puan, yıllık bazda ise 10,5 puanlık bir düşüş gösterdi. 2025 yılının ilk çeyreğinde Erdemir’in sıvı çelik üretimi 1 milyon 932 bin ton olmuştur. Bu rakam, 2024 yılı 4. çeyreğindeki 2 milyon 3 bin tonluk üretime kıyasla düşüş gösterdi. Toplam nihai ürün üretimi, 2025 yılı ilk çeyrekte 1 milyon 897 bin ton olarak gerçekleşti. Bu miktar, 2024 yılı son çeyreğinde 2 milyon 156 bin ton seviyesindeydi. İlk çeyrek satış 1 milyon 902 bin ton Satış miktarı açısından, 2025 yılı ilk çeyreğinde toplam 1 milyon 902 bin tonluk satış yapıldı. Bu miktar, 2024 yılı 4. çeyreğinde 2 milyon 191 bin ton olarak gerçekleşmişti. Ham çelik kapasite kullanım oranı da önceki çeyrekte yüzde 89 iken, 2025 ilk çeyrekte yüzde 79 seviyesine geriledi. Erdemir’in ihracat performansı, 2025 yılının ilk çeyreğinde önceki dönemlere göre artış gösterdi.