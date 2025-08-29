Eren Çelik, 300 milyon liralık teknolojik yatırıma start verdi

50 yıllık ticari geçmişe sahip firmanın yönetim Kurulu Üyesi Engin Eren, 40 m2 mütevazi bir ticarethanede birkaç çalışan ile faaliyetine başlayan firmalarının, kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla İstanbul Bayrampaşa, Kocaeli Dilovası ve Çankırı Çerkeş’te toplam 51 bin m2 alana sahip tesislerde üretim gerçekleştiren bir yapıya ulaştığını söyledi.

Türkiye’de gerek fiziki kapasite gerekse ciro olarak market ve depo rafları imalatında sektörde ilk üç içinde yer aldıklarını anlatan Eren, ürettikleri depo rafları, market rafları, arşiv dolapları, soyunma dolapları ve mağaza ekipmanları ile süpermarketlere, yapı marketlere, mağazalara, devlet kuruluşlarına ve birçok sanayi koluna hizmet verdiklerini söyleyerek “ AR-GE ekibimiz, mühendis kadromuz, her biri işinin ehli, işçilerimizden oluşan toplam 290 çalışanımızla faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde ülkemizin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Çevreci bir anlayış ile üretim gerçekleştirdiklerini de anlatan Yönetim Kurulu Üyesi Engin Eren, tüm tesislerinde kullandıkları enerjiyi de kendilerinin ürettiğini belirterek ”Marmara Bölgesinde GES sistemini kuran ilk firma olduklarını belirtti. Şuan Çankırı’da da 3,2 megavat enerji üretimimiz var. Çankırı Çerkeş fabrikamızdaki güneş enerjisi panelleriyle firmamızın tüm enerji ihtiyacını karşılamaktayız. Güneş enerjisi sistemi ile her yıl 710 ağacı kurtarmakta ve 445.000 kg karbon salımını önlemekteyiz. Böylelikle doğayı korumaya ve ülkemizin enerji ihtiyacını azaltmaya katkı sunamaya çalışıyoruz. “ diye konuştu.

50 Ülkeye İhracat Gerçekleştiriyor

Rafturk markasıyla yaklaşık 50 ülkeye ihracat yapan şirketin AR-GE çalışmalarına büyük önem verdiğini anlatan Eren, fabrikalarında görev yapan uzman mühendislerin sektör ihtiyaçlar doğrultusunda yeni ürünler tasarımı üzerine çalıştıklarını söyledi. Üretimlerini iç ve dış pazara sunduklarını ifade eden Eren, “ Şuan üretimimizin yaklaşık yüzde 30’luk dilimini Suudi Arabistan, ABD, Avrupa ülkeleri, Gürcistan, Libya başta olmak üzere toplamda 50 ülkeye ihraç ediyoruz.

300 Milyon Liralık Yatırıma Start Verdik

İş kolunda ilk üç içerisinde yer alan şirketlerinin sektördeki iddiasını sürdürmek ve özelliklede uluslararası pazarda daha etkin olmak amacıyla 5 yıl içinde tamamlamayı planladığı 300 milyon liralık teknoloji yatırımına start verdiğini anlatan Eren Çelik Limited Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Engin Eren, şöyle konuştu:

“ Devletimizin teknolojik ürün yatırım ve destek programından da istifade ederek tüm tesislerimizi bu altyapı ile güçlendirmeyi planlıyoruz. Bu proje ile tesislerimizdeki tüm cihazların birbirleri ile haberleşmesi sağlanacak.. Teknolojik altyapıyla yüzde 20 ila 30 arasında bir verim oluşturmayı amaçlıyoruz. “

Çin, Türkiye Pazarına Giremedi

Çin’in bu sektörde Türkiye pazarına giremediğini söyleyen Eren bunda en büyük etkenin devletin üreticileri koruyucu politikaları ile Türkiye’de bu pazarda güçlü ve iyi oyuncular olmasından kaynaklandığını belirtti. İş kollarında temel sorunun merdiven altı olarak tabir edilen firmalardan kaynaklandığını anlatan Eren, bu tür işletmelerin haksız rekabete neden olduklarını belirterek bunlara yönelik denetimlerin artırılmasını istedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir şirketleri bulunduğu anlatan Eren,” Chicago’da ABD standartlarında üretim yapan tek sertifikasyona sahip olan şirketiz. Yaklaşık 3 yıldır burada ürettiğimiz ürünleri Amerika pazarına sunuyoruz. 5 yıl içinde Türkiye’de en iyi oyuncu olma hedefi ile yolumuza devam ediyoruz.