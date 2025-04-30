ESA Lojistik, rotasını geleceğe çevirdi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa bölgesinde gümrük acenteliği yapmak amacı ile 2015’te ticari faaliyetlerine başlayan ESA Lojistik ve Gümrükleme, aradan geçen zamanda yaptığı yatırımlar ile büyümesini sürdürdü. Bugün Bursa ile İstanbul’da birer merkez ve depolarının yanı sıra Gemlik’te de irtibat ofisleri bulunduğunu belirten ESA Lojistik ve Gümrükleme Yönetim Kurulu Başkanı Erdi Altıntaş, “Avrupa’nın her noktasına ürün taşıyoruz. Ağırlıklı rotamız ise Almanya. Parsiyel taşımacılık yaptığımız için depo alanımız bizim olmazsa olmazımız. Otomotiv ağırlıklı olmak üzere birçok sektöre hizmet veriyoruz” dedi.

Faaliyetlerine 30 araç ile devam ettiklerini ve araç alımlarını uygun koşullarda sürdürmeye özen gösterdiklerini belirten Altıntaş, “Piyasayı gözlemlemeye ve piyasa dinamikleri ile paralel gitmeye özen gösteriyoruz. Son dönemde müşteri tarafındaki üretimin azalma eğilimi doğal olarak bizim sektöre de yansıdı. Ancak geleceğe dair umudumuzu koruduğumuz ve yılın ikinci yarısı itibarı ile piyasalarda beklediğimiz hareketlilik nedeniyle uygun iklim ile araç tarafındaki gelişime de devam ediyoruz. Ayrıca yazılım ve dijitalleşme konusunda da sürekli bir güncelleme ve yatırım programı içerisindeyiz” dedi.

“Umudumuzu koruyoruz”

Nakit sıkışıklığı ve finansman gibi konulardaki sorunların sektörde hissedildiğinin altını çizen Altıntaş, “Mevcut iş akışımızı korumaya özen gösteriyoruz. Müşteri çeşitliliği bu anlamda süreci atlatmamızda bize oldukça yardımcı oldu. Proje bazlı işlere de devam ettik. Ama nakit döngüsü sektörü oldukça etkiledi. Hiçbir sürecin sonsuza kadar sürmeyeceğinin bilinci ile umudumuzu yitirmeden çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Vize konusundaki sorunların da kısmen devam ettiğini ve firmaların garantörlüğünde şoförlerin o firmada çalıştığı süre içinde kullanabileceği bir vize almasını sağlayacak bir modelin sektör tarafından talep edildiğini söyleyen Altıntaş, “İlgili derneklerimiz bu konuda çalışıyor. Vizeyi bizden alan kişinin işi bırakıp aynı vize ile farklı bir yerde çalışmasının önüne geçecek, hem vize hem de çalışma şartlarını yasal zemine oturtacak bir düzenleme istiyoruz. Hem marka hem de sekör itibarını korumak adına bu yöndeki çalışma önemli” dedi.