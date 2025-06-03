Eskişehir Tem-Pa Temizlik, sürdürülebilir projeleri gündeme aldı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Temizlik malzemeleri sektöründe müşteri odaklı ve sürdürülebilir bir büyüme anlayışıyla faaliyet gösteren Eskişehir Tem-Pa Temizlik, Eskişehir KOBİ Organize Sanayi Bölgesi’nde 2 bin metrekarelik üretim tesisinde kendi ESTEK-AL markasıyla endüstriyel temizlik kâğıtları üretimi gerçekleştiriyor. Geçmişten bugüne kaliteyi her zaman ön planda tutarak ürün yelpazelerini genişlettiklerini belirten Eskişehir Tem-Pa Temizlik Genel Müdürü Didem Tenekecioğlu, sadece Eskişehir’de değil, Bilecik, Kütahya, Afyon ve Uşak gibi çevre illerde de hizmet verdiklerini söyledi. Geniş ürün yelpazesi ve güçlü müşteri portföyü ile sektörde fark yaratan bir firma konumunda olduklarının altını çizen Tenekecioğlu, “Ürün gamımız oldukça geniş. Endüstriyel tuvalet kâğıtları, sensörlü makineler için özel üretilmiş kâğıt havlular ve muayene masa örtüleri gibi ürünler üretiyoruz. Bunların yanında temizlik kimyasalları, çöp poşetleri, paspaslar ve temizlik makineleri gibi birçok sarf malzemenin de satışını yapıyoruz. Müşterilerimizin tüm temizlik ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayabilecek bir altyapıya sahibiz” diye konuştu.

Online sipariş sistemleri geliştirecek

Eskişehir ve çevresindeki endüstriyel temizlik kağıdı üretiminde önde gelen firmalardan biri olduklarını aktaran Tenekecioğlu, “Bölgedeki ilk üretici olarak, sanayi ve işletmelerin hijyen ihtiyaçlarına yönelik yüksek kaliteli ürünler sunuyoruz. Üretim tesisimizi kurarak pazardaki önemli bir boşluğu doldurduk. Son dönemde hem üretim kapasitemizi artırmaya hem de dijitalleşme süreçlerine odaklandık. Bu kapsamda makine parkurumuzu yenileyerek üretim verimliliğimizi artırdık. Ürün çeşitliliğimizi genişleterek daha fazla müşteriye hitap etmeye başladık. Dağıtım ağımızı ve lojistik operasyonlarımızı optimize ettik” dedi. Didem Tenekecioğlu, sözlerine şöyle devam etti: “E-ticaret ve online sipariş sistemlerimizi geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha hızlı ve pratik şekilde ulaşmalarını sağlayacak bu yenilikleri hayata geçirmek için altyapımızı güçlendiriyoruz.”

Müşteri ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştirmenin kendileri için öncelik olduğunu vurgulayan Tenekecioğlu, optik beyazlatıcı içermeyen, hijyenik ve dayanıklı endüstriyel kâğıt ürünleriyle öne çıktıklarını aktardı. Tenekecioğlu, 2025 ve sonraki beş yıl için hedefleri arasında üretim kapasitesini artırarak Türkiye’deki pazar payını genişletmeyi, dijital yatırımlarla müşteri hizmetlerini daha etkili hale getirmeyi ve sürdürülebilir projeler geliştirerek çevre dostu ürünler üretmeye devam etmeyi vurguladı.

“Müşteri bilincinin artması gerekiyor”

Endüstriyel kâğıt ürünlerinde maliyet hesaplamasının yanı sıra ağırlık ölçümlerinin de yapılmasının önemine dikkat çeken Didem Tenekecioğlu, “Pazardaki bazı haksız rekabet uygulamaları, müşterilerin yanlış yönlendirilmesine neden olabiliyor. Temizlik kağıtlarını görünüşe ya da metraja göre değerlendirmek işletmeleri zarara uğratabilir. Bunun yerine ölçülebilir değerlendirme olarak ağırlığa bakılmalıdır. Satın alınan ürünlerin faturada kg/gr olarak geçmesi önemlidir. Aksi halde 1000 gram yerine 300 gram ürün almış olabilirsiniz. Benzer şekilde, endüstriyel temizlik sektöründe de yanıltıcı uygulamalar yaygın. Ne yazık ki birçok firma orijinal ürünleri standartlara uygun olmayan kimyasal işlemlerle ve yanlış oranlarda seyrelterek piyasaya sürüyor. Bu durum, işletmelerin uygun fiyatlı ürün aldıklarını düşünürken aslında hem kendi ekipmanlarına hem de çevreye büyük zarar vermelerine neden oluyor. Özellikle asidik ürünlerin kontrolsüz kullanımı, yüzeylere doğrudan zarar veriyor ve uzun vadede yüksek maliyetlere yol açıyor. Doğru ürünün doğru fiyata alınması için adil rekabet ortamı oluşturulmalı ve yanıltıcı uygulamaların önüne geçilmelidir” ifadelerini kullandı.