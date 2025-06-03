Etasis savunma ve havacılık için ileri teknoloji CNC ürün tedariği sunuyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

CNC teknolojilerinde 30 yılı aşkın birikimiyle sektöre yön veren şirketlerden biri konumunda bulunan Etasis, sadece üretici kimliğiyle değil, aynı zamanda mühendislik ve teknoloji geliştirme odaklı yaklaşımıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Etasis Pazarlama Müdürü Meliha Günaltın, “Etasis olarak kendimizi sadece makine üreticisi olarak konumlandırmıyoruz. Bizim asıl amacımız, Türkiye’nin küresel arenada güçlü bir mühendislik markası haline gelmesini sağlamak. Bu yüzden her ürünümüzde ileri mühendislik çözümlerini, yerli ve milli Ar-Ge’mizle birleştiriyoruz. CNC teknolojisinde ülkemizi ithalata bağımlılıktan kurtarmak ve geleceğin üretim teknolojilerini yerli imkanlarla geliştirmek önceliğimizdir” diye konuştu.

Yeni ürün gamı ile üretim kapasitesi yüzde 50 arttı

2024 itibarıyla ürün gamını genişleterek sektörde rekabet avantajı sağladıklarını belirten Günaltın, beş farklı modelde işleme merkezi ve altı yeni CNC torna makinesini portföylerine kattıklarını söyledi. Meliha Günaltın, sözlerine şöyle devam etti: “Yalnızca makine üretmek değil, sanayimizin gelişen ihtiyaçlarını önceden görüp bu ihtiyaçlara hızlı yanıt verebilmek bizim iş modelimizin temelini oluşturuyor. 2024 yılında üretim kapasitemizi yüzde 50 artırarak yıllık 600 makineye ulaştık. Aylık bazda ise 50 makine üretme kapasitesine sahibiz. Bu, bizim için yalnızca niceliksel bir büyüme değil; aynı zamanda kalite, çeşitlilik ve müşteri odaklı esnek üretim anlayışının bir sonucudur.”

Ar-Ge yatırımları kapsamında geliştirdikleri projeler arasında “Zero-G CNC” ve yerli kontrol ünitesinin öne çıktığını açıklayan Günaltın, hem yeryüzünde hem de uzayda çalışabilecek sistemler geliştirdiklerini vurguladı. Söz konusu projelere ilişkin bilgiler veren Günaltın, “Şu anda heyecanla üzerinde çalıştığımız projelerden biri sıfır yerçekiminde çalışabilen bir CNC makinesi. Bu makineyi ‘Zero-G CNC’ olarak adlandırıyoruz. Henüz araştırma safhasında olsa da bu fikir bile geleceğe nasıl baktığımızı gösteriyor. Diğer yandan, çok daha somut bir hedefimiz de var: Türkiye'nin ilk tamamen yerli CNC kontrol ünitesini geliştirmek. Yazılımından donanımına kadar her parçası Etasis mühendisliğiyle üretilen bu ünite, CNC sektöründe ithal bağımlılığını ortadan kaldıracak” diye konuştu.

Akıllı sistemlerle sanayi 4.0’a geçiş

Sadece fiziksel üretimle değil, makinelerin akıllı hale gelmesi için dijitalleşme yatırımlarına da hız verdiklerini aktaran Günaltın, tüm makinelerini IoT entegrasyonu ile birbiriyle konuşur hale getirdiklerini açıkladı. CNC makineleri sadece mekanik değil; aynı zamanda dijital zekayla donattıklarını ifade eden Meliha Günaltın, “Örneğin, Axis Stability Control sistemimiz sayesinde makine henüz hata vermeden operatörü uyarıyor. CURNA soğutma sistemimizle takım ömrünü uzatırken, Akıllı Edge Finder probumuz hem manuel hem kablosuz kullanım imkanı sunarak operatöre büyük kolaylık sağlıyor. Bu ürünlerin tamamı şirket içi Ar-Ge ile geliştirilmiş olup, hem üretim kalitesini hem de sürekliliği artırmak için tasarlandı” açıklamasında bulundu.

Kritik sektörlere yönelik özgün projeler geliştirdiklerini sözlerine ekleyen Meliha Günaltın, savunma ve havacılık gibi alanlarda yerli mühendislikle anahtar teslim çözümler sunduklarını belirterek, “Savunma sanayiinde özel projeler geliştiriyoruz. Yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalar için, tamamen yerli mühendislik çözümlerimizle özgün makineler üretiyoruz. Bu projelerimiz sayesinde ithalata bağımlılık azalıyor ve Türkiye'nin teknolojideki yerli üretim kabiliyeti artıyor. Özellikle 5 eksenli CNC teknolojisinde bölgesel lider konumundayız ve endüstriyel IoT destekli üretim yapabilen sayılı firmalardan biriyiz” şeklinde konuştu.

Hedef global marka olmak

Önümüzdeki dönemde ihracatta atağa geçmeyi hedeflediklerini belirten Meliha Günaltın, uluslararası pazarda büyüme odaklı stratejiler üzerine yoğunlaştıklarını söyledi. Günaltın, “2025 için en büyük hedefimiz, ihracat oranımızı artırarak Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatında daha görünür bir aktör olmak. Bu, yalnızca ticari bir büyüme hedefi değil. Aynı zamanda Etasis markasının dünya çapında tanınır hale gelmesi anlamına geliyor. Her yıl bir önceki yıldan daha iyi olmak bizim kültürümüzün bir parçası. Yurt dışı pazarlarda güçlü varlık göstermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.