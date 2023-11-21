Eti Bakır, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 belgelerini almaya hak kazandı

Eti Bakır’ın Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi, tüm denetimlerden geçerek, uluslararası düzeyde üretim kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu. Yeni nesil madencilikte sayılı işletmeler arasında yer alan tesis böylece, yüksek iş güvenliği ve kaliteli hizmet anlayışıyla, Avrupa'daki öncü konumunu belgeledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, madenciliğin teknolojik gelişmelerle birlikte yakın gelecekte dünyanın en kritik sektörlerinden biri olacağını belirterek, şunları kaydetti: “Bu ilerlemenin sürdürülebilir madencilik hedefleriyle daha da anlam kazanacağına inanıyorum. Sürdürülebilirlik vizyonumuzda insana ve çevreye yapılan yatırımları önceliklendiriyoruz. Üretimi en ileri teknoloji altyapısıyla gerçekleştirirken, Mazıdağı'nda yarattığımız istihdamla bölgeye ve halka değer katmayı hedefliyoruz. Herhangi bir zorlayıcı unsur olmamasına rağmen, süreçleri sürekli iyileştirmeye çalışıyoruz. Çevrenin korunmasına, kaynakların etkin ve verimli kullanımına, çalışanların güvenli koşullarda çalışmasına odaklanan entegre yönetim sistemlerini tüm çalışanların katılımıyla, yaklaşık 3 yıllık yoğun bir çalışma ile tamamladık."

Kayışoğlu, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik süreçlerin sürekli olarak iyileşmesinin, bu konulardaki performanslara da olumlu yandığını belirterek, entegre yönetim sistemlerine yakın gelecekte enerji yönetimi ve bilgi güvenliği gibi diğer yönetim sistemlerini de eklemeyi planladıklarını anlattı.

Çevreye değer katmayı sürdürüyor

Verilen bilgiye göre, International Organization for Standardization'ın (ISO) ürünü olan yönetim sistemleri standartlarından ISO 9001, müşteri memnuniyetine, süreçlerdeki riskleri ve fırsatları yöneterek iş sürekliliğinin sağlanmasına odaklanıyor.

Ürettiği yüzde 99,99 saflıkta kobaltla dünya pazarının yüzde 2'sini elinde bulunduran Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, yeni yatırımlarla verimliliği artırırken artık ürünleri yeniden ekonomiye kazandırarak çevreye değer katmayı sürdürüyor.

Döngüsel ekonomi modelini destekleyen üretim anlayışıyla, çevrenin korunması, kirliliğin ortadan kaldırılması veya azaltılması şartlarına uyum sağlayarak ISO 14001 belgesi almaya hak kazanan Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, İSG tehlike ve risklerine yönelik uyguladığı etkili önleyici ve koruyucu tedbirlerle de ISO 45001 standardına uyumluluğunu ispatladı.